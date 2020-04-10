Профилактика заболевания коронавируса включает в себя регулярное мытье рук, использование антисептика и ношение маски. Такую информацию предоставляет ВОЗ.
Безусловно, вы можете купить медицинскую маску в аптеке. Но спрос на эти изделия очень высокий, поэтому потребители то и дело жалуются на высокую цену или отсутствие товара в наличии. Выход есть: изготовить маску самостоятельно, воспользовавшись простыми уроками.
Как сшить маску: способ 1
Самый простой способ, для него вам понадобится квадратный отрез плотного хлопка или льна стороной 45 см, а также две резинки длиной по 18 см. Сложите ткань вдвое и соберите гармошкой, как показано на видео. Края согните и сшейте вручную или прострочите на швейной машинке. Протяните резинки и завяжите их узелком. Готово.
Этот метод позволяет получить изделие, способное защитить от более мелких частиц пыли и микроорганизмов. Для него вам понадобится все тоже, что и для простой повязки плюс нетканый материал в качестве фильтра. Вы можете приобрести его в швейном магазине или заказать в интернете. При пошиве просто вложите фильтр между слоями материала.
Как сделать маску со съемным фильтром: способ 3
В этом способе придется немного больше поработать ножницами, зато вы получите маску со съемным фильтром. Раскроить ткань и фильтрующий материал, как показано на видео. Сшейте вручную или прострочите на машинке, выверните лицевой частью, протяните резинку и вставьте фильтр.
Кстати, преимущество многократных масок - возможность сделать дизайн на свой вкус. Выберите ткань с интересным принтом или украсьте свое изделие аппликацией.
Хендмейд: три способа сделать защитную маску своими руками