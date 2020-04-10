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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Апрель » 10 » 15:38:25

Хендмейд: три способа сделать защитную маску своими руками

Сегодня, 16:04:25 391 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Хендмейд: три способа сделать защитную маску своими руками

 Профилактика заболевания коронавируса включает в себя регулярное мытье рук, использование антисептика и ношение маски. Такую информацию предоставляет ВОЗ.

Безусловно, вы можете купить медицинскую маску в аптеке. Но спрос на эти изделия очень высокий, поэтому потребители то и дело жалуются на высокую цену или отсутствие товара в наличии. Выход есть: изготовить маску самостоятельно, воспользовавшись простыми уроками.
 

Как сшить маску: способ 1


Самый простой способ, для него вам понадобится квадратный отрез плотного хлопка или льна стороной 45 см, а также две резинки длиной по 18 см. Сложите ткань вдвое и соберите гармошкой, как показано на видео. Края согните и сшейте вручную или прострочите на швейной машинке. Протяните резинки и завяжите их узелком. Готово.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений 良原リエ (@rieaccordion)


 

Как сшить маску: способ 2


Этот метод позволяет получить изделие, способное защитить от более мелких частиц пыли и микроорганизмов. Для него вам понадобится все тоже, что и для простой повязки плюс нетканый материал в качестве фильтра. Вы можете приобрести его в швейном магазине или заказать в интернете. При пошиве просто вложите фильтр между слоями материала.
 

Как сделать маску со съемным фильтром: способ 3


В этом способе придется немного больше поработать ножницами, зато вы получите маску со съемным фильтром. Раскроить ткань и фильтрующий материал, как показано на видео. Сшейте вручную или прострочите на машинке, выверните лицевой частью, протяните резинку и вставьте фильтр.

Кстати, преимущество многократных масок - возможность сделать дизайн на свой вкус. Выберите ткань с интересным принтом или украсьте свое изделие аппликацией.
 

Тэги: ручная работа, маски, коронавирус, защита
Комментариев: 1
bda
1 ДДД (bda)   • 16:45:35, Сегодня [Материал]
0

Короче, гос-тво умыло руки, ведь, спасение утопающих - дело рук самих...
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