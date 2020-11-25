В Украине начали действовать обновленные правила дорожного движения: что нужно знать

В Украине вступили в силу изменения в Правила дорожного движения. Они касаются водителей, пассажиров, велосипедистов и пешеходов.
Об этом сообщает пресс-центр Министерства внутренних дел
.
Для водителей и пассажиров
Велосипедистам
- Если раньше водители и пассажиры такси могли не пристегиваться во время движения в населенном пункте, а инструкторы по вождению и за его пределами, то теперь все они должны быть пристегнуты. Это правило обязывает водителей такси обеспечить наличие ремней безопасности как на переднем, так и на заднем сиденье и напоминать пассажирам о необходимости их использовать.
- Не пристегиваться в населенном пункте разрешается только водителям и пассажирам с инвалидностью, если это физиологически невозможно, а также водителям и пассажирам оперативных и специальных транспортных средств.
- Запрещается изменять размеры, форму, обозначение, цвет и размещение номерных знаков, наносить на них дополнительные обозначения или закрывать их, они должны быть чистыми и достаточно освещенными.
разрешено движение по полосе для маршрутных транспортных средств.
Пешеходы
, которые двигаются по проезжей части или обочине, обязательно должны в темное время суток и в условиях недостаточной видимости использовать световозвращающие элементы (ленту, наклейки, жилет и т.п.) или быть в одежде, которая имеет светоотражающие элементы.