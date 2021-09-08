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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Сентябрь » 8 » 12:56:20

Под Житомиром за 23 миллиона осветят трассу

Сегодня, 12:56:23 763 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Под Житомиром за 23 миллиона осветят трассу

 Служба автомобильных дорог в Житомирской области заключила договор на устройство освещения автомобильной дороги общего пользования государственного значения М-06 Киев - Чоп.

Речь идет о восточном подъезде к Житомиру со стороны города Киев.

Как сообщили в пресс-службе САД, общая длина участка составляет около 2 километров.

Тендер на проведение работ выиграло ООО "РАУН". Подрядчик должен изготовить проект, провести демонтаж старых опор, разрыть траншеи и установить новые.

Согласно условиям тендера, работы должны быть выполнены до 31 декабря 2022 года. Стоимость работ - 23,1 млн грн.

ООО "РАУН" зарегистрировано в Львове в 2013 году. Уставный капитал 16 000 грн. Основной вид деятельности - ремонт и техническое обслуживание электрооборудования.

 
Тэги: освещение, Киев-Чоп, тендер
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Комментариев: 2
Macarron
1 Chacarron (Macarron)   • 15:51:13, Сегодня [Материал]

И в Ивановке не мешало бы освещение сделать.. В темное время суток - там просто ЖОПА..
velcade
2 Санитар (velcade)   • 17:14:40, Сегодня [Материал]

...разрыть траншеи и установить новые.
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