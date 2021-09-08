Под Житомиром за 23 миллиона осветят трассу

Служба автомобильных дорог в Житомирской области заключила договор на устройство освещения автомобильной дороги общего пользования государственного значения М-06 Киев - Чоп.
Речь идет о восточном подъезде к Житомиру со стороны города Киев.
Как сообщили в пресс-службе САД
, общая длина участка составляет около 2 километров.
Тендер
на проведение работ выиграло ООО "РАУН". Подрядчик должен изготовить проект, провести демонтаж старых опор, разрыть траншеи и установить новые.
Согласно условиям тендера, работы должны быть выполнены до 31 декабря 2022 года. Стоимость работ - 23,1 млн грн.
ООО "РАУН"
зарегистрировано в Львове в 2013 году. Уставный капитал 16 000 грн. Основной вид деятельности - ремонт и техническое обслуживание электрооборудования.