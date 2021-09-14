Один из районов Житомира без воды. Водоснабжение обещают восстановить вечером

В Житомире в результате аварии ограничено водоснабжение в микрорайон Малёванка. Сейчас подрядчик работает над ликвидацией аварийной ситуации.
"Подрядная организация "КСМ-ГРУП" работает над ликвидацией последствий аварийной ситуации на дюкерном переходе"
, - сообщили в КП "Житомирводоканал
".
Вечером работы должны быть завершены и водоснабжение в микрорайон будет восстановлено.
Жителей Малёванки предупреждают, что сразу после восстановления водоснабжения возможно временное ухудшение качества воды в результате гидроудара.
"Эта проблема решается просто: достаточно в течение 5-10 минут спустить воду"
, - пояснили в водоканале.