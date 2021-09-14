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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Сентябрь » 14 » 15:53:21

Один из районов Житомира без воды. Водоснабжение обещают восстановить вечером

Вчера, 15:53:21 771 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Один из районов Житомира без воды. Водоснабжение обещают восстановить вечером

 В Житомире в результате аварии ограничено водоснабжение в микрорайон Малёванка. Сейчас подрядчик работает над ликвидацией аварийной ситуации.

"Подрядная организация "КСМ-ГРУП" работает над ликвидацией последствий аварийной ситуации на дюкерном переходе", - сообщили в КП "Житомирводоканал".

Вечером работы должны быть завершены и водоснабжение в микрорайон будет восстановлено.

Жителей Малёванки предупреждают, что сразу после восстановления водоснабжения возможно временное ухудшение качества воды в результате гидроудара.

"Эта проблема решается просто: достаточно в течение 5-10 минут спустить воду", - пояснили в водоканале.
Тэги: водоканал, Малёванка, авария
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