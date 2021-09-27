Найбільша українська ІТ-компанія SoftServe шукатиме таланти в Житомирі

У суботу, 2 жовтня ІТ-спеціалістів Житомира запрошують на живу зустріч з найбільшою українською ІТ-компанією — SoftServe. Зустріч відбудеться біля Фонтану на Михалівській о 13.00 (потрібно зареєструватись
!) і триватиме до 19.00.
На заході житомирські розробники зможуть:
- поспілкуватися з однодумцями та поділитися своїми історіями віддаленої роботи
- послухати доповіді експертів компанії про SoftServe, про сучасні тренди у веб-розробці, про можливості ремоут роботи та про те, чому мануальним QC завжди буде, що робити
- проконсультуватися з рекрутером компанії щодо кар'єри та за бажанням пройти технічне інтерв'ю відразу на місці
- наживо потестити демо-розробки та R&D-проєкти компанії
Житомир стане дев’ятим містом масштабного ROAD SHOW компанії SoftServe. В межах проєкту експерти компанії подорожують 10-ма містами України, знайомлячись з місцевими талантами, розповідаючи про компанію та відкриваючи можливості дистанційної роботи для ІТ-спеціалістів в регіонах.
Дата та час
: субота, 2 жовтня, 13:00
Де
: Фонтан на Михайлівській
Захід відбувається за попередньою реєстрацією за посиланням
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SoftServe
— найбільша глобальна ІТ-компанія з українським корінням, що працює у сфері розробки програмного забезпечення та надання консультаційних послуг. SoftServe є однією з найбільших компаній-розробників програмного забезпечення у Центральній та Східній Європі та входить до переліку найбільших сервісних ІТ-компаній України. Близько 10 000 співробітників працюють у 38 офісах, що розміщені від Сан-Франциско до Сінгапуру. Головні офіси компанії розташовані у Львові та Остіні (штат Техас, США). Розробницькі центри компанії знаходяться у Львові, Києві, Дніпрі, Харкові, Рівному, Івано-Франківську, Чернівцях, Софії (Болгарія) та Вроцлаві, Білостоку, Глівіце та Варшаві (Польща).
Компанія працює над понад 1200 активними проектами для клієнтів у країнах Північної Америки, ЄС, та Азії. Клієнтами SoftServe є такі компанії як IBM, Cisco, Panasonic, Cloudera, Henry Schein, Spillman Technologies та ін. SoftServe є партнером Google Cloud Platform, Amazon Web Services, Microsoft Azure та інших великих технологічних компаній.