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Главная » Новости » Житомир » Технологии » 2021 » Сентябрь » 27 » 09:37:53

Найбільша українська ІТ-компанія SoftServe шукатиме таланти в Житомирі     Реклама  

Вчера, 09:37:53 1234 1 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Найбільша українська ІТ-компанія SoftServe шукатиме таланти в Житомирі

 У суботу, 2 жовтня ІТ-спеціалістів Житомира запрошують на живу зустріч з найбільшою українською ІТ-компанією — SoftServe. Зустріч відбудеться біля Фонтану на Михалівській о 13.00 (потрібно зареєструватись!) і триватиме до 19.00. 
 
На заході житомирські розробники зможуть: 
 
  • поспілкуватися з однодумцями та поділитися своїми історіями віддаленої роботи 
  • послухати доповіді експертів компанії про SoftServe, про сучасні тренди у веб-розробці, про можливості ремоут роботи та про те, чому мануальним QC завжди буде, що робити
  • проконсультуватися з рекрутером компанії щодо кар'єри та за бажанням пройти технічне інтерв'ю відразу на місці
  • наживо потестити демо-розробки та R&D-проєкти компанії

Житомир стане дев’ятим містом масштабного ROAD SHOW компанії SoftServe. В межах проєкту експерти компанії подорожують 10-ма містами України, знайомлячись з місцевими талантами, розповідаючи про компанію та відкриваючи можливості дистанційної роботи для ІТ-спеціалістів в регіонах. 
 
Дата та час: субота, 2 жовтня, 13:00
Де: Фонтан на Михайлівській
 
Захід відбувається за попередньою реєстрацією за посиланням
 
SoftServe — найбільша глобальна ІТ-компанія з українським корінням, що працює у сфері розробки програмного забезпечення та надання консультаційних послуг. SoftServe є однією з найбільших компаній-розробників програмного забезпечення у Центральній та Східній Європі та входить до переліку найбільших сервісних ІТ-компаній України. Близько 10 000 співробітників працюють у 38 офісах, що розміщені від Сан-Франциско до Сінгапуру. Головні офіси компанії розташовані у Львові та Остіні (штат Техас, США). Розробницькі центри компанії знаходяться у Львові, Києві, Дніпрі, Харкові, Рівному, Івано-Франківську, Чернівцях, Софії (Болгарія) та Вроцлаві, Білостоку, Глівіце та Варшаві (Польща).  
 
Компанія працює над понад 1200 активними проектами для клієнтів у країнах Північної Америки, ЄС, та Азії. Клієнтами SoftServe є такі компанії як IBM, Cisco, Panasonic, Cloudera, Henry Schein, Spillman Technologies та ін. SoftServe є партнером Google Cloud Platform, Amazon Web Services, Microsoft Azure та інших великих технологічних компаній.
Тэги: SoftServe
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