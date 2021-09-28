Хрестовоздвиженський собор м. Житомира відзначив престольне свято і 10-тиріччя відновлення богослужінь

27 вересня житомиряни та гості міста зібралися на молитву в Свято-Хрестовоздвиженському соборі на Замковій горі з нагоди престольного свята. Також цього дня храм відзначив 10-ту річницю після відновлення богослужінь.
Саме 10 років тому в приміщенні храму, де багато років знаходився музей природи, знову зазвучала молитва. Храм було реставровано, заново розписано, облаштовано територію. І сьогодні він є окрасою нашого міста.
Разом з нещодавно відреставрованим магістратом, оглядовим майданчиком на береги річки Кам'янки, ошатним сквером собор утворює унікальний архітектурно-пейзажний ансамбль, який не може залишити байдужим нікого. Окремо варто сказати про красу собору у вечірній час. Оригінальна підсвітка робить храм тим куточком міста, з яким наші земляки неодмінно знайомлять своїх гостей.
Але для прихожан і паломників Хрестовоздвиженський собор - це найперше духовний центр. Храм має найвищу дзвіницю у місті, тут є святі мощі, рідкісні ікони та перше настінне зображення священномученика Павла Житомирського. Тут співає унікальний хор, що створює особливу атмосферу, подібну до тієї, яка панує в монастирях Афону. У цьому соборі, як і в інших храмах Української Православної Церкви, за кожною літургією підноситься колінопреклонна молитва про мир і спокій в Україні, молебні улюбленим святим - цілителям та чудотворцям. При храмі діє недільна школа.
Свято-Хрестовоздвиженський кафедральний собор міста Житомира є унікальним за своєю історією та архітектурними, художніми особливостями. Собор розташований у самому серці Житомира – на Замковій горі. Адреса: вул. Кафедральна, 14
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Храм освячувався у 1900 році. Служби тут проводилися до 30-х років. Потім церкву було закрито. Храм відкрили німці, які завоювали Житомир. Деякий час церква функціонувала. Потім її знову закрили з атеїстичних міркувань. Тут було створено склад галантереї, склад взуттєвої фабрики, приміщення для інших господарських потреб. У середині XX століття у приміщенні було створено музей природи. І ось у вересні 2011 року рішенням Житомирської обласної ради будівлю храму повернули громаді, і тут знову зазвучала молитва.
27 вересня 2021 року, 10 років по тому, на службу до Хрестовоздвиженського собору прийшли і ті, хто приймав це доленосне рішення. Прийшли і ті, хто всі ці роки є прихожанами храму. А хтось прийшов вперше, хоч і живе в Житомирі, і буває в центрі, та зізнається, що не знав, що це за храм і де він знаходиться.
Гостям подарували буклети з історією храму та фотографіями святинь собору. Серед них - ікона Божої Матері "Всецариця" та рідкісна ікона святого Стиліана - покровителя дітей.
Прихожани храму на чолі з архієрейським намісником собору протоієреєм Сергієм Грицаюком старанно готувалися, аби зустріти гостей у цей святковий день. Захоплення викликали композиції з квітів, якими був прикрашений храм. Не залишив байдужим нікого спів хору, до складу якого входять володарі унікальних голосів - виконавці, які є гордістю нашого краю. Особливо зворушливим був виступ вихованців недільної школи. І звичайно найбільшою радістю для вірян стала можливість взяти участь у спільній молитві, таїнствах сповіді та причастя.
Святкову Божественну літургію очолив митрополит Бориспільський і Броварський Антоній у співслужінні митрополита Житомирського і Новоград-Волинського Никодима, єпископа Баришівського Віктора та гостей у священному сані.
Наприкінці літургії митрополит Антоній виголосив проповідь, а також привітав присутніх на богослужінні із святом Воздвиження Хреста Господнього та Престольним торжеством величного житомирського собору. Благодійники та помічники були відзначені почесними грамотами та орденами.
Прес-служба Житомирської єпархії УПЦ
Джерело фото: сторінки у Фейсбук митрополита Бориспільського і Броварського Антонія, митрополита Житомирського і Новоград-Волинського Никодима, єпископа Баришівського Віктора