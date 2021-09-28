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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Сентябрь » 28 » 12:50:43

В Житомире предприятие за незаконную врезку в водопровод наказали 100-тысячным штрафом

Сегодня, 12:50:43 985 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире предприятие за незаконную врезку в водопровод наказали 100-тысячным штрафом

 КП "Житомирводоканал" выявило на Крошне предприятие, которое осуществило незаконную врезку в трубопровод и бесплатно потребляло воду.

"В этом месяце во время проверки на одном из предприятий была выявлена неучтенная врезка в трубопроводе - юридическое лицо использовало воду, не платя за нее", - информирует КП в соцсети.

Работниками водоканала был составлен акт о безучетном потреблении воды и начислены штрафные санкции в сумме 101 тыс. 275 грн.
 

"Специалистами нашего предприятия выполнены работы по отключению юридического лица от городских водопроводных сетей. Отключение и повторное подключение будет проводиться водоканалом за счет потребителя", - информирует водоканал.


На предприятии пояснили, что самовольно присоединенные лица не только наносят ущерб экономике предприятия, воруя воду, но ставят под угрозу безопасность водопользования житомирян.

"При несанкционированном подключении не проводится дезинфекция и промывка водопроводных сетей потребителя, что ухудшает санитарно-эпидемиологическое состояние сетей. Незаконные подключения приводят к снижению давления в городских сетях, аварийным ситуациям по причине несоблюдения режимов присоединения и эксплуатации участков сетей, в результате чего страдают другие потребители", - сообщил КП "Житомирводоканал".
Тэги: штраф, водоканал, Житомир, водопровод
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