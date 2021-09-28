В Житомире предприятие за незаконную врезку в водопровод наказали 100-тысячным штрафом

КП "Житомирводоканал" выявило на Крошне предприятие, которое осуществило незаконную врезку в трубопровод и бесплатно потребляло воду.
"В этом месяце во время проверки на одном из предприятий была выявлена неучтенная врезка в трубопроводе - юридическое лицо использовало воду, не платя за нее"
, - информирует КП в соцсети
.
Работниками водоканала был составлен акт о безучетном потреблении воды и начислены штрафные санкции в сумме 101 тыс. 275 грн.
"Специалистами нашего предприятия выполнены работы по отключению юридического лица от городских водопроводных сетей. Отключение и повторное подключение будет проводиться водоканалом за счет потребителя", - информирует водоканал.
На предприятии пояснили, что самовольно присоединенные лица не только наносят ущерб экономике предприятия, воруя воду, но ставят под угрозу безопасность водопользования житомирян.
"При несанкционированном подключении не проводится дезинфекция и промывка водопроводных сетей потребителя, что ухудшает санитарно-эпидемиологическое состояние сетей. Незаконные подключения приводят к снижению давления в городских сетях, аварийным ситуациям по причине несоблюдения режимов присоединения и эксплуатации участков сетей, в результате чего страдают другие потребители"
, - сообщил КП "Житомирводоканал".