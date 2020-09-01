Ночью в Житомире будут проблемы с водоснабжением: горожанам советуют сделать запас воды

Сегодня, 1 сентября, после 23:00 по всему Житомиру предполагается значительное снижение давления подачи воды. Об этом предупреждает КП "Житомирводоканал".
"1 сентября с 23:00 до 2 сентября 7:00 подрядная организация "КСМ-ГРУП" будет проводить переврезку трубопровода в пер. Нагорном, вследствие чего предполагается значительное снижение давления по всему городу"
, - говорится в сообщении
.
У житомирян, проживающих в переулке 1-м Кривом, 2-м Кривом и Нагорном возможно полное приостановление водоснабжения.
"Советуем житомирянам сделать запас воды для обеспечения своих потребностей в это время. Спасибо за понимание!" - добавляет водоканал.
Как сообщал "ЖЖ
", из-за прокладки нового трубопровода в некоторых районах Житомира несколько месяцев будет слабый напор воды
.