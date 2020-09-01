Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Вторник, 01.09.2020    22:13:21
|
Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Сентябрь » 1 » 17:48:16

Ночью в Житомире будут проблемы с водоснабжением: горожанам советуют сделать запас воды

Сегодня, 17:31:16 1182 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Ночью в Житомире будут проблемы с водоснабжением: горожанам советуют сделать запас воды

 Сегодня, 1 сентября, после 23:00 по всему Житомиру предполагается значительное снижение давления подачи воды. Об этом предупреждает КП "Житомирводоканал".

"1 сентября с 23:00 до 2 сентября 7:00 подрядная организация "КСМ-ГРУП" будет проводить переврезку трубопровода в пер. Нагорном, вследствие чего предполагается значительное снижение давления по всему городу", - говорится в сообщении.

У житомирян, проживающих в переулке 1-м Кривом, 2-м Кривом и Нагорном возможно полное приостановление водоснабжения.
 

"Советуем житомирянам сделать запас воды для обеспечения своих потребностей в это время. Спасибо за понимание!" - добавляет водоканал.


Как сообщал "ЖЖ", из-за прокладки нового трубопровода в некоторых районах Житомира несколько месяцев будет слабый напор воды.
Тэги: Житомир, давление, водоканал, водопровод
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus