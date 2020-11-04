Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Среда, 04.11.2020    11:55:43
|
Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Ноябрь » 4 » 09:54:08

«Выполнен огромный объем работ»: в Житомире ввели в эксплуатацию новый водопровод длиной 6 км

Сегодня, 10:22:55 427 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
«Выполнен огромный объем работ»: в Житомире ввели в эксплуатацию новый водопровод длиной 6 км

 В Житомире ввели в эксплуатацию новый участок магистрального трубопровода длиной 6 км. Об этом 4 ноября сообщило КП "Житомирводоканал".
 

"Наконец этот день настал - мы ввели в эксплуатацию новопроложенный участок южного магистрального трубопровода нашего города длиной 6 км, что позволит нам не только сократить расходы воды, но и подавать воду со стабильно высоким давлением", - отметили на предприятии.


Благодаря реконструкции водопровода КП экономит 10 000 кубических метров воды в сутки. Кроме того, с 4 ноября в домах житомирян должен улучшиться напор воды.
 

"В течение года мы реконструировали 6000 метров водопровода и 3 дюкерных переходов под рекой Тетерев! Жители и предприятия Нижней Полевой, промышленной зоны, Станишевки, Заречан и отдельных частей центра Житомира будут иметь постоянное водоснабжение с необходимым давлением! Выполнен огромный объем работ, крупнейший за последние 25 лет", - рассказал директор водоканала Андрей Никитин.


Как сообщал "Журнал Житомира", с начала года водоканал реконструировал более 8000 метров трубопроводов. Это абсолютный рекорд за последние почти три десятилетия.
Тэги: Житомир, водоканал, водопровод
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus