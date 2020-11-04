«Выполнен огромный объем работ»: в Житомире ввели в эксплуатацию новый водопровод длиной 6 км

"Наконец этот день настал - мы ввели в эксплуатацию новопроложенный участок южного магистрального трубопровода нашего города длиной 6 км, что позволит нам не только сократить расходы воды, но и подавать воду со стабильно высоким давлением", - отметили на предприятии.