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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Сентябрь » 29 » 12:34:34

Окутанный туманом: черно-белый фоторепортаж с улиц Житомира

Сегодня, 12:34:34 709 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Окутанный туманом: черно-белый фоторепортаж с улиц Житомира

 Утром 29 сентября Житомир окутал густой туман. Кое-где видимость составляла около 200 метров.

Замечательные кадры утреннего города в тумане успел заснять житомирский фотограф Алексей Лубягин.

Черно-белая цветовая гамма придает фотографиям еще большую атмосферность и мистичность.







































Тэги: туман, фоторепортаж, Житомир
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