Старейшему троллейбусу Житомира - 44 года. Он имеет 1,5 млн км пробега и до сих пор возит горожан. ФОТО

"Троллейбус к нам поступил в эксплуатацию в 1985 году, - говорит Виталий Коваленко, старший мастер Житомирского ТТУ. - Принимала его водитель Ольга Дровецкая. Троллейбус эксплуатировался на разных маршрутах - в основном это единица и девятка - сложный маршрут, ведь там спуск и подъем на Чудновском мосту. За все время троллейбус проехал почти полтора миллиона километров. Из родного здесь остались: ходовая часть, кузов, рама, задние мосты, передний мост. Единственное, что мы меняли, это - бортовые редукторы и центральный редуктор. Это узлы, которые имеют свой срок эксплуатации и являются расходниками".

"ЗИУ-9 никогда никого не подводил, мне кажется, что это - самые надежные троллейбусы на сегодняшний день в нашем ТТУ, - говорит Оксана Осадчая. - Если за ними нормально ухаживать, ремонтировать, то они будут работать не хуже других. Можно спокойно и работать, и быть пассажиром этого троллейбуса".

"Когда делали капитальный ремонт, там что-то перепутали и прислали совсем другой троллейбус, а не тот, который отправляли на ремонт, - рассказывает Евгений Демчук. - Эта машина оказалась значительно более старой, чем та, которую отправляли. Вот так получилось, что этот троллейбус оказался в Житомире, хотя его вообще не должно быть".



Фото: Суспільне

"Нам есть с чем сравнивать, например, лучше ехать на таком старом троллейбусе, чем на старой маршрутке, - говорит пассажирка троллейбуса Виктория. - Но, если брать новые белорусские троллейбусы, то, конечно, что они лучшие, более современные, имеют лучшую подвеску и в них комфортнее".

Фото: UTF, stass / transphoto.org