Старейшему троллейбусу Житомира - 44 года. Он имеет 1,5 млн км пробега и до сих пор возит горожан. ФОТО

Житомирское ТТУ получило партию из 50 новеньких троллейбусов "БКМ", однако житомирян продолжают возить и старые машины. Одна из них - "ЗИУ-682В" 1977 года выпуска.
Житомирская "Зиушка" одна из старейших в мире среди таких троллейбусов. Несмотря на несколько ремонтов, как капитальных, так и средних, большая часть узлов и агрегатов троллейбуса еще с 1977 года, информирует "Суспільне
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"Троллейбус к нам поступил в эксплуатацию в 1985 году, - говорит Виталий Коваленко, старший мастер Житомирского ТТУ. - Принимала его водитель Ольга Дровецкая. Троллейбус эксплуатировался на разных маршрутах - в основном это единица и девятка - сложный маршрут, ведь там спуск и подъем на Чудновском мосту. За все время троллейбус проехал почти полтора миллиона километров. Из родного здесь остались: ходовая часть, кузов, рама, задние мосты, передний мост. Единственное, что мы меняли, это - бортовые редукторы и центральный редуктор. Это узлы, которые имеют свой срок эксплуатации и являются расходниками".
На троллейбусах "ЗИУ" Оксана Осадчая проработала 7 лет. Сейчас женщина ездит на новых белорусских машинах "БКМ", однако с радостью возвращается за руль раритета. Говорит, несмотря на солидный возраст и пробег, "Зиушка" еще поездит не один год.
"ЗИУ-9 никогда никого не подводил, мне кажется, что это - самые надежные троллейбусы на сегодняшний день в нашем ТТУ, - говорит Оксана Осадчая. - Если за ними нормально ухаживать, ремонтировать, то они будут работать не хуже других. Можно спокойно и работать, и быть пассажиром этого троллейбуса".
Евгений Демчук уже более десяти лет занимается историей пассажирского электротранспорта. Мужчина говорит, что троллейбусы "ЗИУ-9" выпускались в российском Энгельсе более 30 лет, а ранняя модификация "ЗИУ-692В" имеет ряд отличий от более поздних троллейбусов, которые до сих пор массово эксплуатируются в городах бывшего Советского Союза.
Это, в частности, наличие четырех, а не трех вентиляционных люков на крыше, другие задние фонари, а также наличие одной ступени на задней площадке. Кроме того, ТТУ имеет такой же троллейбус, но на два года моложе. Их ближайшего конкурента 1976 года выпуска уже порезали на лом в российском Дзержинске.
Самое интересное, что именно этот троллейбус не должен был работать в Житомире. В местное ТТУ в середине восьмидесятых годов он попал случайно по ошибке на Московском заводе, где в то время проходил капитальный ремонт.
"Когда делали капитальный ремонт, там что-то перепутали и прислали совсем другой троллейбус, а не тот, который отправляли на ремонт, - рассказывает Евгений Демчук. - Эта машина оказалась значительно более старой, чем та, которую отправляли. Вот так получилось, что этот троллейбус оказался в Житомире, хотя его вообще не должно быть".
Фото: Суспільне
Сейчас раритетный троллейбус продолжает работать на четвертом маршруте. Несмотря на почтенный возраст, он исправно принимает на борт пассажиров и прибывает на остановки без опозданий.
"Нам есть с чем сравнивать, например, лучше ехать на таком старом троллейбусе, чем на старой маршрутке, - говорит пассажирка троллейбуса Виктория. - Но, если брать новые белорусские троллейбусы, то, конечно, что они лучшие, более современные, имеют лучшую подвеску и в них комфортнее".
Два года назад троллейбус прошел капитальный ремонт на базе Житомирского трамвайно-троллейбусного управления, поэтому на пенсию его отправлять в ближайшее время точно не собираются.
Фото: UTF, stass / transphoto.org