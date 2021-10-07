Два житомирских театра и музея могут попасть в программу «Большая реставрация»

Облгосадминистрация хочет внести житомирские театры и музеи в программу «Большая реставрация». Об этом говорили сегодня на заседании комиссии по вопросам коммунальной собственности и имущественных отношений.
Комиссия поддержала
предоставление согласия на реставрацию четырех объектов коммунальной собственности в соответствии с Программой Президента Украины «Большая реставрация».
Так, речь идет о:
«Указанные объекты уже имеют проектно-сметные документации, и они полностью соответствуют требованиям для участия в отборе»
- Житомирском академическом областном театре кукол;
- Житомирском академическом украинском музыкально-драматическом театре имени Ивана Кочерги;
- Музее космонавтики имени Сергея Павловича Королева;
- Мемориальном доме-музее академика С.П. Королева.
, - сообщили члены комиссии.
Напомним, департамент регионального развития Житомирской облгосадминистрации уже объявил тендеры на ремонтно-реставрационные работы здания театра кукол
, здания Житомирского академического украинского музыкально-драматического театра
имени И. Кочерги и дома-музея
Сергея Королева.