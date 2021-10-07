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Главная » Новости » Житомир » Культура » 2021 » Октябрь » 7 » 13:32:59

Два житомирских театра и музея могут попасть в программу «Большая реставрация»

Сегодня, 13:32:59 334 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Два житомирских театра и музея могут попасть в программу «Большая реставрация»

 Облгосадминистрация хочет внести житомирские театры и музеи в программу «Большая реставрация». Об этом говорили сегодня на заседании комиссии по вопросам коммунальной собственности и имущественных отношений.

Комиссия поддержала предоставление согласия на реставрацию четырех объектов коммунальной собственности в соответствии с Программой Президента Украины «Большая реставрация».

Так, речь идет о:
 
  • Житомирском академическом областном театре кукол;
  • Житомирском академическом украинском музыкально-драматическом театре имени Ивана Кочерги;
  • Музее космонавтики имени Сергея Павловича Королева;
  • Мемориальном доме-музее академика С.П. Королева.

«Указанные объекты уже имеют проектно-сметные документации, и они полностью соответствуют требованиям для участия в отборе», - сообщили члены комиссии.

Напомним, департамент регионального развития Житомирской облгосадминистрации уже объявил тендеры на ремонтно-реставрационные работы здания театра кукол, здания Житомирского академического украинского музыкально-драматического театра имени И. Кочерги и дома-музея Сергея Королева.
Тэги: театр, Житомир, большая реставрация, музей
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