Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Понедельник, 11 Октября 2021    11:31:34
|
Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Октябрь » 11 » 09:42:27

В Житомирской области столкнулись две легковушки: травмированы пассажиры и водитель

Сегодня, 09:42:27 247 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
В Житомирской области столкнулись две легковушки: травмированы пассажиры и водитель

 В Житомирской области на автомобильной дороге Киев - Ковель столкнулись два автомобиля. ДТП произошло утром 11 октября. Об этом "Журналу Житомира" сообщила пресс-служба патрульной полиции.
 

"Сегодня, около 5 часов утра, инспекторам патрульной полиции поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на автодороге Киев - Ковель с участием автомобиля Audi и Renault", - говорится в сообщении.


Известно, что в результате ДТП травмировались 4 человека: водитель и пассажир автомобиля Audi и два пассажира Renault.

На месте происшествия работали полицейские, медики и спасатели, которые деблокировали пострадавших из искореженных автомобилей.

По факту ДТП открыто уголовное производство. Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.
Тэги: дтп, Житомирская область
Новости партнеров
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Останні новини Житомира

Система Orphus