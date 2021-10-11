В Житомирской области столкнулись две легковушки: травмированы пассажиры и водитель

В Житомирской области на автомобильной дороге Киев - Ковель столкнулись два автомобиля. ДТП произошло утром 11 октября. Об этом "Журналу Житомира
" сообщила пресс-служба патрульной полиции.
"Сегодня, около 5 часов утра, инспекторам патрульной полиции поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на автодороге Киев - Ковель с участием автомобиля Audi и Renault", - говорится в сообщении.
Известно, что в результате ДТП травмировались 4 человека: водитель и пассажир автомобиля Audi и два пассажира Renault.
На месте происшествия работали полицейские, медики и спасатели, которые деблокировали пострадавших из искореженных автомобилей.
По факту ДТП открыто уголовное производство. Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.