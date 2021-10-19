За один день в Житомирской области высадили 1 000 000 деревьев

В Житомирской области 18 октября в ходе всеукраинской акции "Создаем леса вместе" за день высадили миллион деревьев. В акции приняли участие около 6500 человек.
Об этом сообщила пресс-служба
Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства.
"Лугинский гослесхоз сажал деревья на территории всех шести лесничеств, в общем высажено 68 400 саженцев на площади 12 га. К акции привлекались школьники местных школ. Также вместе со школьниками Лугинской гимназии и работниками Лугинской ОТГ был озеленен центральный парк пгт Лугины и двор возле гимназии"
, - информирует управление.
Лесоводы Радомышльского лесоохотничьего хозяйства вместе с жителями Радомышльской, Потиевской и Вышевичской территориальных громад, воспитанниками специальной общеобразовательной школы-интерната и журналистами залесили более 10 гектаров территорий, посадив 60 000 саженцев сосны и березы.
В Емильчинском лесхозе на десяти гектарах посадили 64 000 молодых сосен, дубов, лиственниц и берез. В Овручском - более 70 000 саженцев деревьев на 15 гектарах.
Также деревья сажали в Попельнянском, Малинском, Заречанском, Бердичевском, Коростышевском и Барановском лесхозах.