Ни приготовила ужин: в Житомире судили мужчину, который избил мать кухонной утварью

В Житомирской области суд вынес приговор мужчине, который избил мать и разгромил газовое оборудование, потому что не приготовили ужин. Об этом "Журналу Житомира
" сообщила областная прокуратура.
"Судебным следствием установлено, что уголовное правонарушение в июле этого года совершил 49-летний житель поселка городского типа. Так, придя вечером домой в состоянии алкогольного опьянения, совершил конфликт с матерью, потому что не нашел ужин", - информирует ведомство.
Мужчина набросился на 74-летнюю женщину и избил ее кухонной утварью, причинив легкие телесные повреждения.
"Кроме этого, расшатал в квартире арматуру газового счетчика, что привело к утечке газа и загазованности всего подъезда, вследствие чего спецслужбы на определенный период отключили от газоснабжения другие квартиры"
, - добавили в прокуратуре.
Судебно-психиатрическая экспертиза установила, что мужчина вполне осознает значение своих действий.
По информации правоохранителей, это не первый случай, когда мать страдала от побоев. В течение последних двух лет мужчина более 20 раз привлекался к административной ответственности за домашнее насилие.
Приговором Житомирского районного суда от 20.10.2021 мужчина признан виновным в причинении умышленного легкого телесного повреждения и совершении грубого нарушения общественного порядка. Ему назначено наказание в виде ареста сроком на два месяца.