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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Октябрь » 22 » 14:26:56

Ни приготовила ужин: в Житомире судили мужчину, который избил мать кухонной утварью

Сегодня, 14:26:56 228 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Ни приготовила ужин: в Житомире судили мужчину, который избил мать кухонной утварью

 В Житомирской области суд вынес приговор мужчине, который избил мать и разгромил газовое оборудование, потому что не приготовили ужин. Об этом "Журналу Житомира" сообщила областная прокуратура.
 

"Судебным следствием установлено, что уголовное правонарушение в июле этого года совершил 49-летний житель поселка городского типа. Так, придя вечером домой в состоянии алкогольного опьянения, совершил конфликт с матерью, потому что не нашел ужин", - информирует ведомство.


Мужчина набросился на 74-летнюю женщину и избил ее кухонной утварью, причинив легкие телесные повреждения.

"Кроме этого, расшатал в квартире арматуру газового счетчика, что привело к утечке газа и загазованности всего подъезда, вследствие чего спецслужбы на определенный период отключили от газоснабжения другие квартиры", - добавили в прокуратуре.

Судебно-психиатрическая экспертиза установила, что мужчина вполне осознает значение своих действий.

По информации правоохранителей, это не первый случай, когда мать страдала от побоев. В течение последних двух лет мужчина более 20 раз привлекался к административной ответственности за домашнее насилие.

Приговором Житомирского районного суда от 20.10.2021 мужчина признан виновным в причинении умышленного легкого телесного повреждения и совершении грубого нарушения общественного порядка. Ему назначено наказание в виде ареста сроком на два месяца.
Тэги: ужин, мать, избиение, суд
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