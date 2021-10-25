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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Октябрь » 25 » 12:51:18

«Пьяное» ДТП в Житомире унесло жизнь 38-летнего мужчины

Вчера, 12:51:18 1449 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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«Пьяное» ДТП в Житомире унесло жизнь 38-летнего мужчины

 В Житомире под колесами автомобиля погиб пешеход. Водитель с места аварии скрылся. ДТП произошло вечером 23 октября на улице Святого Иоанна Павла. Об этом "Журналу Житомира" сообщили в полиции Житомирской области.
 

"Предварительно, около 21.00 водитель автомобиля Renault Scenic, двигаясь по улице г. Житомира, совершил наезд на 38-летнего житомирянина, который находился на проезжей части. После чего с места происшествия скрылся", - говорится в сообщении.


В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте.

Полицейские начали розыск транспортного средства и водителя-участника ДТП. Через несколько часов в полицию пришел 41-летний житомирянин и признался в совершении аварии.

Установлено, что водитель находился за рулем в состоянии опьянения (1,36 промилле).
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