На чемпионате Житомирщины по пауэрлифтингу стали известны имена победителей и чемпионов. ФОТО

6-7 ноября в помещении спортивного клуба YesSport проходил открытый чемпионат Житомирской области по пауэрлифтингу и жиму лежа.
Нам стали известны имена победителей и абсолютных чемпионов среди женщин и мужчин. На соревнования приехали участники не только из разных населенных пунктов Житомирской области, но и из соседних областей. Такое соревнование областная федерация пауэрлифтинга провела благодаря спонсорам – обувной компании "Rispetto" и фирме "Estrella".
Первенство в классическом пауэрлифтинге в разных весовых категориях завоевали Татьяна Янович, Олена Галагуза, Надежда Ясинецкая. В абсолютном зачете:
- золото – Надя Ясинецкая,
- серебро – Таня Янович,
- бронза – Олена Галагуза.
В классическом жиме абсолютной стала Руслана Петровская.
В абсолютном первенстве по классическому жиму лежа среди мужчин первое место завоевал Александр Петренко, по классическому пауэрлифтингу абсолютный победитель - Олег Ковальчук.
Президент областной федерации пауэрлифтинга Андрей Баленков говорит, что чемпионат провели в соответствии с карантинными требованиями и поблагодарил всех присутствующих, что заранее вакцинировались или провели ПЦР-тесты.
«В начале следующего года мы планируем провести вновь открытый чемпионат. Потому желающие могут уже настроиться и готовиться. А мы, в свою очередь, будем прилагать все усилия, чтобы мероприятие стало лучше», - заверил Баленков.
Журналистка Олена Галагуза впервые участвовала в подобных соревнованиях и считает, что такие вызовы нужно делать для себя, чтобы выходить из зоны комфорта.
«Я всем говорю, что сначала, чуть больше года назад, пришла в спортзал решать проблему спины. А дальше втянулась в ритм, и сейчас представить себе жизнь не могу без фитнеса с элементами пауэрлифтинга. Большое спасибо своей семье, близким, тренерам Андрею Баленкову и Нелли Косенко за поддержку, - поделилась впечатлениями Олена Галагуза. – Хочу, чтобы моя дочь видела спортивный дух дома и мы вдохновлялись позитивом».
Золото здобула Надія Ясинецька
Журналістка Олена Галагуза вперше брала участь у змаганнях
Олена Галагуза, Тетяна Янович та Надія Ясинецька