На чемпионате Житомирщины по пауэрлифтингу стали известны имена победителей и чемпионов. ФОТО

«В начале следующего года мы планируем провести вновь открытый чемпионат. Потому желающие могут уже настроиться и готовиться. А мы, в свою очередь, будем прилагать все усилия, чтобы мероприятие стало лучше», - заверил Баленков.

«Я всем говорю, что сначала, чуть больше года назад, пришла в спортзал решать проблему спины. А дальше втянулась в ритм, и сейчас представить себе жизнь не могу без фитнеса с элементами пауэрлифтинга. Большое спасибо своей семье, близким, тренерам Андрею Баленкову и Нелли Косенко за поддержку, - поделилась впечатлениями Олена Галагуза. – Хочу, чтобы моя дочь видела спортивный дух дома и мы вдохновлялись позитивом».