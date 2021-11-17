Деньги не дадут на руки: кто и как получит тысячу гривен за вакцинацию

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров дал дополнительные разъяснения по поводу объявления главы государства о предоставлении тысячи гривен привитым украинцам.
Соответствующее сообщение опубликовано на его странице в Facebook
.
16 ноября Владимир Зеленский опубликовал очередное видеообращение. В нем президент анонсировал запуск программы
, во время которой украинцы, привитые обеими дозами вакцины против коронавируса, смогут получить 1 тысячу гривен.
Само обращение породило немало вопросов. В частности, осталось непонятным, кто именно и как получит деньги. Никифоров пролил свет на некоторые моменты.
Он отметил, что получить деньги смогут и те, кто вакцинировался до запуска программы 19 декабря 2021-го, и те, кто после.
«Вижу, что нужно некоторое разъяснение вчерашнего сообщения о тысяче гривен привитым от коронавируса. Ее получат все украинцы, прошедшие полный курс вакцинации. Одной дозой в случае Johnson & Johnson или двумя — для всех остальных», — говорит спикер.
Он отмечает, что такая инициатива призвана поддержать бизнес — просто деньги отдают опосредованно, через потребителей.
Как будут выплачивать средства, еще согласовывают, но точно не будут выдавать наличными на руки.
У Зеленского сообщают, что это будет ваучер, сертификат или депозит на определенный список товаров и услуг. Его обещают объявить в ближайшее время: «Если кратко – это культура, путешествия и спорт».
«Процесс получения денег теми, у кого есть "Дія", и теми, у кого ее нет, конечно, будет отличаться, но никого не забудем»
, — добавил Никифоров.