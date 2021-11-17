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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Ноябрь » 17 » 15:38:38

Деньги не дадут на руки: кто и как получит тысячу гривен за вакцинацию

Сегодня, 15:38:38 807 7 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Деньги не дадут на руки: кто и как получит тысячу гривен за вакцинацию

 Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров дал дополнительные разъяснения по поводу объявления главы государства о предоставлении тысячи гривен привитым украинцам.

Соответствующее сообщение опубликовано на его странице в Facebook.

16 ноября Владимир Зеленский опубликовал очередное видеообращение. В нем президент анонсировал запуск программы, во время которой украинцы, привитые обеими дозами вакцины против коронавируса, смогут получить 1 тысячу гривен.

Само обращение породило немало вопросов. В частности, осталось непонятным, кто именно и как получит деньги. Никифоров пролил свет на некоторые моменты.

Он отметил, что получить деньги смогут и те, кто вакцинировался до запуска программы 19 декабря 2021-го, и те, кто после.
 

«Вижу, что нужно некоторое разъяснение вчерашнего сообщения о тысяче гривен привитым от коронавируса. Ее получат все украинцы, прошедшие полный курс вакцинации. Одной дозой в случае Johnson & Johnson или двумя — для всех остальных», — говорит спикер.


Он отмечает, что такая инициатива призвана поддержать бизнес — просто деньги отдают опосредованно, через потребителей.

Как будут выплачивать средства, еще согласовывают, но точно не будут выдавать наличными на руки. 

У Зеленского сообщают, что это будет ваучер, сертификат или депозит на определенный список товаров и услуг. Его обещают объявить в ближайшее время: «Если кратко – это культура, путешествия и спорт».

«Процесс получения денег теми, у кого есть "Дія", и теми, у кого ее нет, конечно, будет отличаться, но никого не забудем», — добавил Никифоров.

Тэги: Зеленский, вакцинация, 1000 грн
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Комментариев: 7
suhoj29
1 Сухий Житомир (suhoj29)   • 15:56:59, Сегодня [Материал]

респект
suhoj29
2 Сухий Житомир (suhoj29)   • 16:07:47, Сегодня [Материал]

фото з Процишин Офіційний))))))
Berberis
3 Лилия (Berberis)   • 16:35:53, Сегодня [Материал]

Вечером по новостям уточнили,что получат 1000 те,кто вакцинируется с декабря.Деньги лучше отдать на кислород или пенсионерам от 70 лет ,например.Но не понятно использование только на спорт,путешествие или культуру в этот период !
Hoakina
4 Марина (Hoakina)   • 17:26:17, Сегодня [Материал]

На 3. Та ще й визначений перелік компаній, які приймають ці платежі. Але барига звісно ПП
Marine
5 Руслана (Marine)   • 17:57:23, Сегодня [Материал]

Краще на лікарні віддайте ті гроші. А хто не хоче вакцинуватись і думають, що вакцину на них випробують не приймати в лікарні.
TerminatorUA
6 Кирилл Ярошенко (TerminatorUA)   • 19:02:03, Сегодня [Материал]

Выделяют на это шоу 3 млрд в 2021 году и 3 млрд в 2022 году. На сегодняшний день вакцинированных двумя дозами 9 млн. То есть только для этих 9ти млн необходимо 9 млрд грн при запланированных 6. Шото у зелёного дебила с математикой туго.
TerminatorUA
7 Кирилл Ярошенко (TerminatorUA)   • 19:09:50, Сегодня [Материал]

А 1000 грн хватит на билет 95 квартала?
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