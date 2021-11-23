ДТП в Житомирской области: два микроавтобуса столкнулись и от удара опрокинулись. ФОТО

В Житомирской области столкнулись два микроавтобуса и опрокинулись на бок. Дорожно-транспортное происшествие произошло 22 ноября в Коростене. Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в пресс-службе полиции области.
"Предварительно, водитель автомобиля Opel Vivaro, 50-летний житель Овручской громады, двигаясь по автодороге, допустил столкновение с автомобилем Mercedes Sprinter под управлением 27-летнего жителя г. Житомира"
, - сообщили в полиции.
В результате столкновения транспортные средства перевернулись.
Фото: полиция
Оба водителя, а также 41-летняя пассажирка автомобиля Opel получили телесные повреждения. Им оказывалась медицинская помощь. Впоследствии в больницу обратилась еще одна пассажирка одного из микроавтобусов, 24-летняя жительница Ровенской области.
Автомобили полицейские изъяли. Продолжается выяснение всех обстоятельств происшествия по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.