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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Ноябрь » 23 » 13:05:21

Житомирских водителей предупреждают о снегопаде и призывают быть осторожными на дорогах

Вчера, 13:05:21 804 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирских водителей предупреждают о снегопаде и призывают быть осторожными на дорогах

 23 и 24 ноября на территории Житомира и области возможен небольшой дождь и мокрый снег. Об этом сообщает Житомирский областной центр гидрометеорологии.
 

"Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью +1..-1°, днем ​​3..5° тепла. По области: Облачно. Ночью небольшой мокрый снег и снег. Днем без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью +2...3°, днем ​​0.5° тепла", - информируют синоптики.


Служба автомобильных дорог в Житомирской области призывает водителей позаботиться о своих транспортных средствах заранее.

"Замените шины на зимние; вспомните особенности вождения транспортным средством в зимний период; убедитесь в исправности обогревателя; проверьте масло и антифриз; приобретите незамерзающую жидкость для стеклоочистителей", - призывают дорожники.

Пока готовился материал в Житомире начался снегопад.

Тэги: прогноз, Житомир, Снегопад
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