Житомирских водителей предупреждают о снегопаде и призывают быть осторожными на дорогах

23 и 24 ноября на территории Житомира и области возможен небольшой дождь и мокрый снег. Об этом сообщает Житомирский областной центр гидрометеорологии.
"Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью +1..-1°, днем 3..5° тепла. По области: Облачно. Ночью небольшой мокрый снег и снег. Днем без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью +2...3°, днем 0.5° тепла", - информируют синоптики.
Служба автомобильных дорог в Житомирской области призывает водителей позаботиться о своих транспортных средствах заранее.
"Замените шины на зимние; вспомните особенности вождения транспортным средством в зимний период; убедитесь в исправности обогревателя; проверьте масло и антифриз; приобретите незамерзающую жидкость для стеклоочистителей"
, - призывают дорожники.
Пока готовился материал в Житомире начался снегопад.