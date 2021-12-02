В Житомире пропал 17-летний парень: его приметы и фото

Правоохранители устанавливают местонахождение 17-летнего Николая Козленко, воспитанника Бердичевской школы-интерната. В последний раз парня видели в Житомире 1 декабря. Об этом сообщает полиция Житомирской области
.
"Около 5 утра парень вышел из медицинского учреждения по ул. М. Грушевского в областном центре, где проходил лечение, и до настоящего времени не вернулся"
, - говорится в сообщении.
Приметы Николая
: на вид 16 лет, рост около 165 см, худощавого телосложения, волосы русые.
На момент исчезновения был одет в черный жилет, коричневые брюки и синий свитер. В ходе лечения медики наложили шину на челюсть парня.
"Уважаемые граждане! Если вы владеете какой-либо информацией о возможном местонахождении Николая Козленко, сообщите по номерам телефонов: 096-766-68-55, 093-022-47-28 или 102, или обратитесь в ближайшее отделение полиции"
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