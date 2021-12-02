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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Декабрь » 2 » 14:05:28

В Житомире пропал 17-летний парень: его приметы и фото

Вчера, 14:05:28 1027 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире пропал 17-летний парень: его приметы и фото

 Правоохранители устанавливают местонахождение 17-летнего Николая Козленко, воспитанника Бердичевской школы-интерната. В последний раз парня видели в Житомире 1 декабря. Об этом сообщает полиция Житомирской области.

"Около 5 утра парень вышел из медицинского учреждения по ул. М. Грушевского в областном центре, где проходил лечение, и до настоящего времени не вернулся", - говорится в сообщении.

Приметы Николая: на вид 16 лет, рост около 165 см, худощавого телосложения, волосы русые.

На момент исчезновения был одет в черный жилет, коричневые брюки и синий свитер. В ходе лечения медики наложили шину на челюсть парня.

"Уважаемые граждане! Если вы владеете какой-либо информацией о возможном местонахождении Николая Козленко, сообщите по номерам телефонов: 096-766-68-55, 093-022-47-28 или 102, или обратитесь в ближайшее отделение полиции", - призывают полицейские.

Тэги: полиция, пропал человек, розыск
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