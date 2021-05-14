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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Май » 14 » 15:37:00

Полиция разыскивает житомирянина, пропавшего 2 недели назад: фото и приметы

Вчера, 15:37:00 966 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Полиция разыскивает житомирянина, пропавшего 2 недели назад: фото и приметы

 Полицейские Житомирского районного управления разыскивают 23 летнего житомирянина Андрея Павленко. Установлено, что 30 апреля 2021 года парень ушел из дома родственников в с. Глыбочица Житомирского района и по сей день его местонахождение неизвестно.

Приметы Андрея Павленко: на вид 23-25 ​​лет, рост 170-175 см, худощавого телосложения, волосы темные короткие.

На момент исчезновения был одет в черную куртку, красные шорты с синими вставками, черные кеды, при себе имел рюкзак черного цвета.



Особые приметы: имеет татуировку на лице под обоими глазами и в виде надписи - на левой руке, шрамы на шее с обеих сторон, шрамы от порезов на руках и на животе.

"Если вы владеете какой-либо информацией о месте нахождения Андрея Павленко, сообщите об этом по телефонам 068-674-4564 или 098-309-18-97, 068-785-67-98, на линию "102" или обратитесь в ближайшее участок", - отмечают правоохранители.
Тэги: полиция, пропал человек, розыск
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