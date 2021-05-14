Полиция разыскивает житомирянина, пропавшего 2 недели назад: фото и приметы

Полицейские Житомирского районного управления разыскивают 23 летнего житомирянина Андрея Павленко. Установлено, что 30 апреля 2021 года парень ушел из дома родственников в с. Глыбочица Житомирского района и по сей день его местонахождение неизвестно.
Приметы Андрея Павленко
: на вид 23-25 лет, рост 170-175 см, худощавого телосложения, волосы темные короткие.
На момент исчезновения был одет в черную куртку, красные шорты с синими вставками, черные кеды, при себе имел рюкзак черного цвета.
Особые приметы: имеет татуировку на лице под обоими глазами и в виде надписи - на левой руке, шрамы на шее с обеих сторон, шрамы от порезов на руках и на животе.
"Если вы владеете какой-либо информацией о месте нахождения Андрея Павленко, сообщите об этом по телефонам 068-674-4564 или 098-309-18-97, 068-785-67-98, на линию "102" или обратитесь в ближайшее участок"
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