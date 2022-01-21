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Ушел рыбачить и не вернулся: на Житомирщине разыскивают 35-летнего мужчину. ФОТО

Сегодня, 08:51:58 201 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Ушел рыбачить и не вернулся: на Житомирщине разыскивают 35-летнего мужчину. ФОТО

 В городе Новоград-Волынский разыскивают 35-летнего Павла Тетерю. Мужчина 19 января ушел на рыбалку, однако домой не вернулся. Об этом сообщает полиция Житомирской области.

К поискам мужчины подключились полицейские, спасатели, водолазы и местные жители.

"Правоохранители проверяют разные версии, в т.ч. относительно вероятного несчастного случая, который мог произойти с разыскиваемым", - сообщили в полиции.





Приметы мужчины: рост 170-175 сантиметров, худощавого телосложения, волосы черного цвета с залысинами, короткие. У мужчины есть шрам на лице и на правой ноге.

Правоохранители просят всех, кто владеет какой-либо информацией о возможном местонахождении Павла Тетери, сообщить по телефонам: 041413-51-54, 063 650 96 64, 067 417 91 54, 102 или обратиться в ближайшее отделение полиции.

Тэги: пропал человек, полиция, розыск
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