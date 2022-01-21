Ушел рыбачить и не вернулся: на Житомирщине разыскивают 35-летнего мужчину. ФОТО

В городе Новоград-Волынский разыскивают 35-летнего Павла Тетерю. Мужчина 19 января ушел на рыбалку, однако домой не вернулся. Об этом сообщает полиция Житомирской области.
К поискам мужчины подключились полицейские, спасатели, водолазы и местные жители.
"Правоохранители проверяют разные версии, в т.ч. относительно вероятного несчастного случая, который мог произойти с разыскиваемым"
, - сообщили в полиции.
Приметы мужчины
: рост 170-175 сантиметров, худощавого телосложения, волосы черного цвета с залысинами, короткие. У мужчины есть шрам на лице и на правой ноге.
Правоохранители просят всех, кто владеет какой-либо информацией о возможном местонахождении Павла Тетери, сообщить по телефонам: 041413-51-54, 063 650 96 64, 067 417 91 54, 102
или обратиться в ближайшее отделение полиции.