В Житомире на одном перекрестке в течение 10 минут произошло два ДТП. ВИДЕО

Утром 7 декабря в Житомире на перекрестке улицы Восточной и проспекта Независимости произошло два дорожно-транспортных происшествия. Об этом сообщил Городской информационный центр
.
"Предлагаем вашему вниманию очередную подборку видеоматериалов с камер видеонаблюдения "Безопасный город" о дорожно-транспортных происшествиях, которые произошли сегодняшним утром на дорогах города (перекресток ул. Восточная-просп.Независимости, перекресток ул.Киевская-Восточная)"
, - говорится в сообщении.
На видео видно, что сначала столкнулись два автомобиля: легковушка врезалась в автомобиль Toyota, который пропускал пешеходов на переходе.
Вскоре через несколько метров автомобиль такси сбил пешехода, переходящего проспект на зеленый свет.
Еще одно ДТП в это же утро произошло на перекрестке улиц Киевской и Восточной.