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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Декабрь » 7 » 12:52:20

В Житомире на одном перекрестке в течение 10 минут произошло два ДТП. ВИДЕО

Сегодня, 12:52:20 1248 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире на одном перекрестке в течение 10 минут произошло два ДТП. ВИДЕО

 Утром 7 декабря в Житомире на перекрестке улицы Восточной и проспекта Независимости произошло два дорожно-транспортных происшествия. Об этом сообщил Городской информационный центр.

"Предлагаем вашему вниманию очередную подборку видеоматериалов с камер видеонаблюдения "Безопасный город" о дорожно-транспортных происшествиях, которые произошли сегодняшним утром на дорогах города (перекресток ул. Восточная-просп.Независимости, перекресток ул.Киевская-Восточная)", - говорится в сообщении.

На видео видно, что сначала столкнулись два автомобиля: легковушка врезалась в автомобиль Toyota, который пропускал пешеходов на переходе.

Вскоре через несколько метров автомобиль такси сбил пешехода, переходящего проспект на зеленый свет.

Еще одно ДТП в это же утро произошло на перекрестке улиц Киевской и Восточной.

 
Тэги: дтп, Житомир
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Комментариев: 1
Ивасик
1 Телесик (Ивасик)   • 18:47:23, Сегодня [Материал]

Как учились, как сдавали экзамены на права, вот так теперь и ездят. В видео шикарно все. Страна сделала все, чтобы куча обезьян село за руль автомобиля и потом устраивало такие ДТП.
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