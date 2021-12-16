Віталій Кличко перший у рейтингу довіри киян до політиків – йому довіряють 51% мешканців столиці, - опитування Лідер політичної партії «УДАР» Віталій Кличко, мер Києва, має найвищий рівень підтримки в столиці серед всіх українських політиків. Йому довіряють 51% мешканців столиці. На другій сходинці рейтингу опинився президент Зеленський, якому довіряють лише 39% киян.
Про це свідчать результати соцопитування
групи «Рейтинг»
Найвищий рейтинг серед усіх політичних сил в столиці також має партія «УДАР Віталія Кличка». Відповідно до опитування, якби вибори до Київради проводилися найближчим часом, за «УДАР» проголосували б 19,1% киян. На другій позиції в рейтингу опинилася партія «Європейська солідарність» з 16,7% підтримки, а «Слуга народу» - лише на третьому місці з підтримкою 11,7%.
Нагадаємо, на Житомирщині триває розбудова партії «УДАР Віталія Кличка». Нещодавно в області відкрили 6 офісів політичної партії. Очолює Житомирську обласну організацію партії «УДАР Віталія Кличка» Олег Дзюбенко
, перший заступник голови Житомирської обласної ради.
Пресслужба партії «УДАР Віталія Кличка»