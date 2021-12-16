Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Пятница, 17 Декабря 2021    04:08:21
|
Главная » Новости » Житомир » Политика » 2021 » Декабрь » 16 » 17:33:02

​​Кличко перший у рейтингу довіри киян до політиків – йому довіряють 51% мешканців столиці, - опитування   ПОЛІТИКА  

Вчера, 17:33:37 372 1 Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
​​Кличко перший у рейтингу довіри киян до політиків – йому довіряють 51% мешканців столиці, - опитування

 Віталій Кличко перший у рейтингу довіри киян до політиків – йому довіряють 51% мешканців столиці, - опитування Лідер політичної партії «УДАР» Віталій Кличко, мер Києва, має найвищий рівень підтримки в столиці серед всіх українських політиків. Йому довіряють 51% мешканців столиці. На другій сходинці рейтингу опинився президент Зеленський, якому довіряють лише 39% киян.

Про це свідчать результати соцопитування групи «Рейтинг»

Найвищий рейтинг серед усіх політичних сил в столиці також має партія «УДАР Віталія Кличка». Відповідно до опитування, якби вибори до Київради проводилися найближчим часом, за «УДАР» проголосували б 19,1% киян. На другій позиції в рейтингу опинилася партія «Європейська солідарність» з 16,7% підтримки, а «Слуга народу» - лише на третьому місці з підтримкою 11,7%.

Нагадаємо, на Житомирщині триває розбудова партії «УДАР Віталія Кличка». Нещодавно в області відкрили 6 офісів політичної партії. Очолює Житомирську обласну організацію партії «УДАР Віталія Кличка» Олег Дзюбенко, перший заступник голови Житомирської обласної ради.

Пресслужба партії «УДАР Віталія Кличка»
Новости партнеров
Комментариев: 1
MAS-ter
1 Mast (MAS-ter)   • 21:51:26, Вчера [Материал]

Проплаченная дезинформация
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Останні новини Житомира

Система Orphus