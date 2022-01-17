Житомирские коммунальщики купили бензина на 200 тыс. грн, но топливо так и не получили

"Прокуроры установили, что в 2017 году коммунальное предприятие "Управление автомобильных путей" по результатам проведенных открытых торгов заключило с предпринимателем договор о закупке за государственные средства 74 тыс. литров бензина на общую сумму почти на 1,2 млн грн. Однако уже в течение полутора месяцев стороны безосновательно заключили еще шесть дополнительных соглашений к этому договору, по которым цены на бензин повысили более, чем вдвое", - говорится в сообщении областной прокуратуры.