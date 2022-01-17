Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Вторник, 18 Января 2022    06:21:53
|
Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2022 » Январь » 17 » 12:17:12

Житомирские коммунальщики купили бензина на 200 тыс. грн, но топливо так и не получили

Вчера, 12:17:12 714 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Житомирские коммунальщики купили бензина на 200 тыс. грн, но топливо так и не получили

 Коммунальное предприятие "Управление автомобильных путей" Житомирского городского совета приобрело у предпринимателя бензина на 200 тыс. грн, однако топливо так и не получило. Прокуратура требует взыскать средства в бюджет города.
 

"Прокуроры установили, что в 2017 году коммунальное предприятие "Управление автомобильных путей" по результатам проведенных открытых торгов заключило с предпринимателем договор о закупке за государственные средства 74 тыс. литров бензина на общую сумму почти на 1,2 млн грн. Однако уже в течение полутора месяцев стороны безосновательно заключили еще шесть дополнительных соглашений к этому договору, по которым цены на бензин повысили более, чем вдвое", - говорится в сообщении областной прокуратуры.


По информации прокуратуры, КП получило от предпринимателя всего 30 тыс. литров бензина. Также предпринимателю из бюджета заплатили почти 200 тыс. грн за топливо, которое он так и не поставил.

"Такими действиями нарушены требования Закона Украины "О публичных закупках". Прокуроры Житомирской окружной прокуратуры предъявили иск в интересах государства о взыскании с частного предпринимателя почти 200 тыс. грн, перечисленных из бюджета за недопоставленное им топливо", - сообщает ведомство.

Хозяйственным судом Житомирской области по делу открыто производство.
Тэги: бензин, коммунальщики, прокуратура
Новости партнеров
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Останні новини Житомира

Система Orphus