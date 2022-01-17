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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2022 » Январь » 17 » 16:25:30

Включила духовку и ушла из дома: на Житомирщине у женщины изъяли троих детей

Вчера, 16:25:49 685 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Включила духовку и ушла из дома: на Житомирщине у женщины изъяли троих детей

 В городе Бердичев полиция изъяла из семьи троих детей, которых мать оставила без присмотра. По информации правоохранителей, женщина для обогрева зажгла газовую духовку и ушла из дома.

Известно, что семья состояла на учете в социальных службах. Мать уже неоднократно привлекалась к административной ответственности за игнорирование родительских обязанностей.
 

"Жители райцентра сообщили в полицию о маленьких детях, которых грязными и голодными бросила в холодном доме мать. Эта семья, в которой растет трое детей, в возрасте 5-ти и 2-х лет и 11-месячный малыш, находилась на учете у социальных служб как попавшая в затруднительные жизненные обстоятельства", - сообщили в полиции.


На момент прибытия полицейских и социальных работников, в доме дети были сами в антисанитарных условиях, без еды, полуодетые в грязную одежду. Для обогрева мать зажгла и оставила без присмотра газовый духовой шкаф. Дети были доставлены в больницу для обследования.

Правоохранители разыскали мать. Она была пьяна.

На женщину составил админпротокол. Учитывая систематический недосмотр за детьми, ее планируют лишить родительских прав.

Напомним, на Житомирщине у 22-летней матери забрали трех дочерей, возрастом 3, 4 и 6 лет.
Тэги: Житомирщина, соцслужбы, дети, полиция
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