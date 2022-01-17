Включила духовку и ушла из дома: на Житомирщине у женщины изъяли троих детей

"Жители райцентра сообщили в полицию о маленьких детях, которых грязными и голодными бросила в холодном доме мать. Эта семья, в которой растет трое детей, в возрасте 5-ти и 2-х лет и 11-месячный малыш, находилась на учете у социальных служб как попавшая в затруднительные жизненные обстоятельства", - сообщили в полиции.