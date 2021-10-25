На Житомирщине голодных и замерзших детей не пускали домой

В Житомирской области трое детей остались без присмотра взрослых и не могли попасть домой. Дети бродили по улицам голодные и одеты не по сезону. Благодаря бдительным соседям удалось избежать трагедии. Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в полиции Житомирской области.
"Полицейские получили сообщение о безнадзорности детей от односельчан семьи. По их словам, две девочки в возрасте 3 и 7 лет, и их 10-летний брат уже несколько дней находились без опеки взрослых членов семьи. В селе правоохранители выяснили, что 33-летнюю местную жительницу госпитализировали в больницу еще 4 дня назад, а трое ее детей остались под присмотром сожителя", - информируют правоохранители.
Младшую девочку полиция, приехавшая на вызов, нашла во дворе, у дверей дома. Ребенок не мог зайти, поскольку сожитель, находясь в состоянии опьянения, не впускал его.
Старших детей искали несколько часов. Девочку нашли в посадке, а мальчика - в поле. Дети замерзли, проголодались и были напуганы.
Семья уже попадала в поле зрения правоохранителей несколько месяцев назад - мать детей и ее партнер злоупотребляли алкоголем. Ее уже привлекали к ответственности за невыполнение обязанностей по уходу за детьми.
Детей изъяли из семьи и отправили в патронатную семью, где о них позаботятся в течение 3-6 месяцев. За это время решится вопрос об их дальнейшем воспитании и проживании.