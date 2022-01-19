Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Среда, 19 Января 2022    18:45:46
|
Главная » Новости » Житомир » Спорт » 2022 » Январь » 19 » 14:19:59

Житомирское «Полесье» подписало опытного нападающего и двух вратарей

Сегодня, 14:19:59 349 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Житомирское «Полесье» подписало опытного нападающего и двух вратарей

 К составу житомирского "Полесья" присоединился 29-летний нападающий Филипп Будковский. Футболист подписал с "волками" контракт сроком на полтора года.

Футболист в комментарии клубной пресс-службе рассказал, что больше всего ему понравилось в "Полесье" - это желание руководства клуба построить серьезную и боеспособную команду.
 

"Я заскучал уже по футболу и попал в ту команду, где многих ребят знаю. Приятно находиться здесь и адаптация проходит значительно быстрее. Здесь президент с большими амбициями, он строит большой проект. Есть амбиции выйти в Премьер-лигу и хочется, конечно, помочь команде. Для этого я пришел и дай бог, чтобы у нас это получилось. С Владом Огирей и с Андреем Гитченко общались, созванивались. Они говорили, что здесь все хорошо, если будет предложение, то можно смело соглашаться", - рассказал Филипп Будковский.


Будковский до декабря 2021 года играл за черниговскую "Десну". В этом сезоне в 19 матчей во всех турнирах он забил один гол и отдал две результативные передачи.
 


Также в ряды футбольного клуба "Полесье" присоединились вратари Олег Кудрик и Артем Поспелов.

Олег Кудрик - воспитанник ФК "Львов". В профессиональной карьере выступал за ФК "Шахтер", львовские "Карпаты" и "Мариуполь". Его контракт рассчитан до мая 2023 года.



Артем Поспелов родился в Бердичеве и является воспитанником молодежной академии донецкого "Шахтера". В профессиональной карьере играл за ФК "Мариуполь" и ФК "Авангард".

Голкипер подписал с "Полесьем" контракт до ноября 2024 года.

Тэги: футбол, ФК Полесье
Новости партнеров
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Останні новини Житомира

Система Orphus