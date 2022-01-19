Житомирское «Полесье» подписало опытного нападающего и двух вратарей

"Я заскучал уже по футболу и попал в ту команду, где многих ребят знаю. Приятно находиться здесь и адаптация проходит значительно быстрее. Здесь президент с большими амбициями, он строит большой проект. Есть амбиции выйти в Премьер-лигу и хочется, конечно, помочь команде. Для этого я пришел и дай бог, чтобы у нас это получилось. С Владом Огирей и с Андреем Гитченко общались, созванивались. Они говорили, что здесь все хорошо, если будет предложение, то можно смело соглашаться", - рассказал Филипп Будковский.