Полиция вывела из заседания исполкома «активиста»: он заявил, что чулочную фабрику сносят незаконно

2 февраля очередное заседание исполкома ЖГС прервал местный "активист" Ярослав Ходаковский. Он в начале заседания заявил, что чулочную фабрику в Житомире сносят незаконно.
Мужчина спросил у членов исполкома, почему "Эпицентр" без разрешений сносит "общественно-важный объект".
Первый заместитель городского головы Светлана Ольшанская объяснила, что это не полномочия городской власти, поскольку фабрика является частной собственностью.
В дальнейшем "активист" обвинил секретаря горсовета Виктора Климинского, бывшего руководителя чулочной фабрики, в доведении предприятия до банкротства.
Климинский назвал такое заявление фейком и добавил, что предприятие продолжает работать по другому адресу.
"Я проработал там 22 года, выполнял свои обязанности честно и мне перед людьми не стыдно. Люди работают на Жуйко, 3 на предприятии "Легка хода". А вы сейчас распространяете фейки", - сказал Виктор Климинский.
В итоге в заседании объявили перерыв. Правоохранители вывели мужчину из зала.