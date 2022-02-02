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Главная » Новости » Житомир » Город » 2022 » Февраль » 2 » 11:47:53

Полиция вывела из заседания исполкома «активиста»: он заявил, что чулочную фабрику сносят незаконно

Сегодня, 11:47:53 912 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Полиция вывела из заседания исполкома «активиста»: он заявил, что чулочную фабрику сносят незаконно

 2 февраля очередное заседание исполкома ЖГС прервал местный "активист" Ярослав Ходаковский. Он в начале заседания заявил, что чулочную фабрику в Житомире сносят незаконно. 

Мужчина спросил у членов исполкома, почему "Эпицентр" без разрешений сносит "общественно-важный объект".

Первый заместитель городского головы Светлана Ольшанская объяснила, что это не полномочия городской власти, поскольку фабрика является частной собственностью. 
 


В дальнейшем "активист" обвинил секретаря горсовета Виктора Климинского, бывшего руководителя чулочной фабрики, в доведении предприятия до банкротства.

Климинский назвал такое заявление фейком и добавил, что предприятие продолжает работать по другому адресу. 
 

"Я проработал там 22 года, выполнял свои обязанности честно и мне перед людьми не стыдно. Люди работают на Жуйко, 3 на предприятии "Легка хода". А вы сейчас распространяете фейки", - сказал Виктор Климинский.


В итоге в заседании объявили перерыв. Правоохранители вывели мужчину из зала.

Фото: Житомир инфо
 

Предыстория


В марте 2021 года стало известно, что чулочную фабрику продают из-за высоких процентов по ипотеке и убытков.

В октябре спецтехника начала сносить производственные помещения предприятия. 

На территории чулочной фабрики планируется строительство торгового комплекса "Эпицентр".
Тэги: чулочная фабрика, активист, исполком
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Комментариев: 3
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 12:32:19, Сегодня [Материал]

Регионалы (оппозиция) сносят Чулочную фабрику. А полиции надо прекратить вмешиватся , потому что вы становитесь соучасником ограбления граждан Житомира. Украдено 36 комунальных аптек, 12 переговорных пунктов, взлётно посадочную полосу( Аэропорт) Телерадиоцентр на Театральной, гостинницу "Житомир". Дом Трибеля на Михайловской, и бьюджет обворовывают каждый Божий день. Моё глубокое убеждение, что кто-то с полиции в доле грабежа. Будем выявлдять иуду.
AlexIvanov
2 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 12:46:30, Сегодня [Материал]

Кстати исполком! , а когда там война начнётся? Бомбоубежища поделали?, Охрану себе сформировали(тероборона)? Что нету войны? Ай..яй..яй !
Forkop
3 Дима (Forkop)   • 13:36:21, Сегодня [Материал]

Панчішна фабрика була приватною власністю, яке діло "активістів" до зносу приміщень? :)
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