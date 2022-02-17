В Житомире хотят усовершенствовать систему оплаты за проезд в общественном транспорте

«На сегодняшний день система работает в режиме офлайн, а можно будет перевести большинство функций в онлайн. Поскольку у города есть базовое наполнение, и он постоянно требует обновления программного обеспечения, поэтому решено лучше эту функцию определить на условиях конкурса и за счет инвестора. И проработать определение предприятия, который будет инвестировать в обновление системы, чтобы улучшить предоставление услуги в сфере автоматической оплаты проезда», - сообщил заместитель городского головы Александр Шевчук.