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Главная » Новости » Житомир » Город » 2022 » Февраль » 17 » 08:12:00

В Житомире хотят усовершенствовать систему оплаты за проезд в общественном транспорте

Сегодня, 08:12:00 2607 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире хотят усовершенствовать систему оплаты за проезд в общественном транспорте

 В Житомире планируют модернизировать систему «электронного билета» в общественном транспорте. В частности, запустят мобильное приложение, где житомиряне смогут мониторить все свои поездки.

По информации горсовета, также планируется обновление программного обеспечения, которое позволит пополнять проездные карты в любом автомате самообслуживания. Средства будут зачисляться на карту мгновенно.

Модернизировать систему должен инвестор. Его выберут на конкурсе.
 

«На сегодняшний день система работает в режиме офлайн, а можно будет перевести большинство функций в онлайн. Поскольку у города есть базовое наполнение, и он постоянно требует обновления программного обеспечения, поэтому решено лучше эту функцию определить на условиях конкурса и за счет инвестора. И проработать определение предприятия, который будет инвестировать в обновление системы, чтобы улучшить предоставление услуги в сфере автоматической оплаты проезда», - сообщил заместитель городского головы Александр Шевчук.


Напомним, с 29 января в Житомире подорожал проезд в электротранспорте, коммунальных автобусах и частных маршрутках. Житомиряне могут экономить 2 грн на каждой поездке
Тэги: Житомир, модернизация, электронный билет
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Комментариев: 2
pushistik13
1 Пушистик (pushistik13)   • 14:30:15, Сегодня [Материал]

какие бескорыстные инвесторы....
Ивасик
2 Телесик (Ивасик)   • 15:37:37, Сегодня [Материал]

Надеюсь, зачисление средств реально станет мгновенным, а то бесит эта тема с онлайн пополнением и зачислением через 1-2 а то и более дней. Тебя по сути заставляли юзать терминалы, а не более удобный формат - онлайн пополнение. Плюс еще эта конченная рекомендация после пополнения, проехать в троллейбусе, так быстрее сработает пополнение счета. 21 век в Житомире.
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