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Главная » Новости » Житомир » Спорт » 2022 » Февраль » 21 » 09:06:58

Рустам Худжамов вошел в тренерский штаб житомирского «Полесья»

Сегодня, 09:06:58 106 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Рустам Худжамов вошел в тренерский штаб житомирского «Полесья»

 К тренерскому штабу житомирского ФК "Полесье" присоединился Рустам Худжамов. Он будет работать тренером вратарей. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

В карьере футболиста Рустам Худжамов защищал цвета "Динамо", "Шахтера", донецкого "Металлурга", луганской "Зари" и футбольного клуба "Мариуполь".

"Полесье" станет первой ступенькой в тренерской деятельности.



Новоиспеченный тренер вратарей "Полесье" рассказал о своем отношении к клубу.
 

"Я общаюсь хорошо со всеми вратарями, которые есть в команде. Слышал много хорошего о клубе. Что это амбициозный, классный проект, который ставит целью популяризацию футбола в Житомире. Классный в том, что взять команду, создать ее с нуля почти, вывести ее на какой-то уровень – это классно, как мне кажется. Мне было интересно.

Главное, чтобы ребята чувствовали себя уверенно на воротах, демонстрировали уверенную игру. Моя задача – помогать им в этом. Я был по другую сторону мяча, сейчас я уже здесь. Интересно. Задача, чтобы вратари могли сюда приходить, чувствовать себя уверенно и с командой подниматься на более высокий уровень. Или если захотят купить в "Барселону", то будет классно", – сказал Худжамов.

 
Тэги: ФК Полесье, Рустам Худжамов
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