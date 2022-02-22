Военное положение в Украине: когда введут и при каких условиях?

Украина живет в условиях повышенной угрозы нападения со стороны России. Несмотря на то, что в Министерстве обороны говорят, что сейчас нет причин и для ввода военного положения в стране. «Я уверен, что для введения такого особого режима оснований сегодня нет. Только ради того, чтобы нормировать медийное пространство, ни в коем случае делаться это не может. Мы живем в демократической стране и учимся проходить такие испытания», – сказал Алексей Резников.



«ЖЖ инфо» решил разобраться, кто, как и при каких условиях, согласно законодательству, может ввести режим военного положения.

В каких случаях в Украине можно ввести военное положение

Военное положение – особый правовой режим, который вводится в Украине или в отдельных местностях в случае вооруженной агрессии или угрозы нападения, опасности государственной независимости Украины, ее территориальной целостности.

На время действия военного положения органам государственной власти, военному командованию, военным администрациям и органам местного самоуправления предоставляются полномочия, необходимые для предотвращения угрозы, отпора вооруженной агрессии и обеспечения национальной безопасности. Возможно также временное ограничение конституционных прав и свобод человека.

Кто принимает решение о введении военного положения

Предложение ввести военное положение президенту подает Совет нацбезопасности и обороны.

Президент, в свою очередь, издает указ о введении военного положения (в целом по стране или в отдельных областях) и обращается к Верховной раде для его утверждения.

Верховная рада должна собраться на заседание в двухдневный срок без созыва и рассмотреть указ президента.

В указе должно быть указано:

обоснование необходимости введения военного положения;

границы территории, на которой вводится военное положение, время ввода и срок, на который оно вводится (ограничения по сроку действия военного положения в законе не прописаны);

задачи военного командования, военных администраций, органов государственной власти и органов местного самоуправления;

перечень конституционных прав и свобод человека и гражданина, временно ограничивающихся в связи с введением военного положения с указанием срока действия этих ограничений.



Военное положение прекращается по истечении срока, на который оно было введено. Либо в случае устранения угрозы президент может отменить его досрочно, издав соответствующий указ.





Военное положение: какие ограничения могут вводиться

установление или усиление охраны объектов государственного значения, критической инфраструктуры;

трудовая повинность для трудоспособных лиц, не привлеченных к работе в оборонной сфере и сфере обеспечения жизнедеятельности населения и не забронированных предприятиями, учреждениями и организациями;

использование мощностей и трудовых ресурсов предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности для нужд обороны;

принудительное отчуждение имущества, которое находится в частной или коммунальной собственности;

комендантский час;

особый режим въезда и выезда, ограничение свободы передвижения граждан и транспортных средств;

проверка документов у граждан, осмотр транспортных средств, багажа и грузов, служебных помещений и жилья граждан, за исключением ограничений, установленных Конституцией Украины;

запрет на проведение собраний, митингов, других массовых мероприятий;

возможный запрет деятельности политических партий, общественных объединений, если она направлена на ликвидацию независимости Украины, изменение конституционного строя насильственным путем;

запрет или ограничение на выбор места пребывания или места жительства лиц на территории, на которой действует военное положение;

использование СМИ, типографий и т.д. для военных нужд;

запрет на торговлю оружием, сильнодействующими химическими и ядовитыми веществами, а также алкогольными напитками и веществами, производимыми на спиртовой основе;

запрет гражданам, состоящим на военном или специальном учете менять место жительство без разрешения;

установление военно-квартирной повинности;

нормированное обеспечение населения основными продовольственными и непродовольственными товарами.

Что запрещено на время действия военного положения

Во время действия военного положения не могут быть прекращены полномочия президента, правительства, Верховной рады, омбудсмена, судов, органов прокуратуры, органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, досудебное расследование.

Кроме того, не могут быть ограничены полномочия судов, органов и учреждений системы правосудия. Если суды, которые находятся на территории под военным положением, не могут осуществлять правосудие, то можно изменить территориальную подсудность рассматриваемых ими дел.

В условиях военного положения не могут быть ограничены права и свободы человека и гражданина, предусмотренные частью второй статьи 64 Конституции Украины. Речь, в частности, о равных правах, невозможности лишения гражданства, неотъемлемом праве на жизнь, право на свободу и личную неприкосновенность.

Также военное положение не может быть основанием для применения пыток, жестокого или унижающего достоинство обращения или наказания.

Запрещено также:

изменение Конституции Украины и Крыма;

проведение любых выборов и референдумов;

проведение забастовок, массовых собраний и акций.

Единственное в истории Украины военное положение было введено в 2018 году

За всю историю независимой Украины военное положение было введено лишь раз – с 26 ноября до 26 декабря 2018 года (хотя изначально пятый президент Петр Порошенко хотел ввести режим на 60 дней).

Решение было принято после того, как в Керченском проливе Россия обстреляла три украинских военных катера и захватила больше 20 наших моряков.

Военное положение было введено в десяти областях Украины: Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской, Одесской, Николаевской и Винницкой.

Права украинцев на срок действия военного положения ограничены не были. Петр Порошенко допускал лишь проведение частичной мобилизации – в случае продолжения агрессии России против Украины. Но эта мера не понадобилась.