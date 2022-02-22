Военное положение в Украине: когда введут и при каких условиях?

Украина живет в условиях повышенной угрозы нападения со стороны России. Несмотря на то, что в Министерстве обороны говорят, что сейчас нет причин и для ввода военного положения в стране. «Я уверен, что для введения такого особого режима оснований сегодня нет. Только ради того, чтобы нормировать медийное пространство, ни в коем случае делаться это не может. Мы живем в демократической стране и учимся проходить такие испытания», – сказал Алексей Резников.
«ЖЖ инфо» решил разобраться, кто, как и при каких условиях, согласно законодательству, может ввести режим военного положения.
Военное положение – особый правовой режим, который вводится в Украине или в отдельных местностях в случае вооруженной агрессии или угрозы нападения, опасности государственной независимости Украины, ее территориальной целостности.
На время действия военного положения органам государственной власти, военному командованию, военным администрациям и органам местного самоуправления предоставляются полномочия, необходимые для предотвращения угрозы, отпора вооруженной агрессии и обеспечения национальной безопасности. Возможно также временное ограничение конституционных прав и свобод человека.
Предложение ввести военное положение президенту подает Совет нацбезопасности и обороны.
Президент, в свою очередь, издает указ о введении военного положения (в целом по стране или в отдельных областях) и обращается к Верховной раде для его утверждения.
Верховная рада должна собраться на заседание в двухдневный срок без созыва и рассмотреть указ президента.
Военное положение прекращается по истечении срока, на который оно было введено. Либо в случае устранения угрозы президент может отменить его досрочно, издав соответствующий указ.
Во время действия военного положения не могут быть прекращены полномочия президента, правительства, Верховной рады, омбудсмена, судов, органов прокуратуры, органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, досудебное расследование.
Кроме того, не могут быть ограничены полномочия судов, органов и учреждений системы правосудия. Если суды, которые находятся на территории под военным положением, не могут осуществлять правосудие, то можно изменить территориальную подсудность рассматриваемых ими дел.
В условиях военного положения не могут быть ограничены права и свободы человека и гражданина, предусмотренные частью второй статьи 64 Конституции Украины. Речь, в частности, о равных правах, невозможности лишения гражданства, неотъемлемом праве на жизнь, право на свободу и личную неприкосновенность.
Также военное положение не может быть основанием для применения пыток, жестокого или унижающего достоинство обращения или наказания.
За всю историю независимой Украины военное положение было введено лишь раз – с 26 ноября до 26 декабря 2018 года (хотя изначально пятый президент Петр Порошенко хотел ввести режим на 60 дней).
Решение было принято после того, как в Керченском проливе Россия обстреляла три украинских военных катера и захватила больше 20 наших моряков.
Военное положение было введено в десяти областях Украины: Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской, Одесской, Николаевской и Винницкой.
Права украинцев на срок действия военного положения ограничены не были. Петр Порошенко допускал лишь проведение частичной мобилизации – в случае продолжения агрессии России против Украины. Но эта мера не понадобилась.