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Главная » Новости » Житомир » 2022 » Март » 16 » 10:09:54

Гуманитарная помощ для жителей Житомира: рассказываем, как получить

Вчера, 10:09:11 1440 1 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Гуманитарная помощ для жителей Житомира: рассказываем, как получить

 Житомирский городской совет начинает прием заявок по оказанию гуманитарной помощи для всех жителей города. Соответствующее объявление размещено на сайте Житомирского горсовета.

Для получения гуманитарной помощи необходимо заполнить форму или позвонить по телефону: 050 022 69 41, 050 023 92 94.⠀

Получить гуманитарную помощь можно по направлениям:⠀

  • продуктовые наборы;
  • средства гигиены;
  • подгузники;
  • детское питание

График работы колцентра по принятию заказов: 8:00-17:00.

Заказы, поступившие в колцентр до 14 часов, будут готовы к выдаче на следующий день с 11:00 до 17:00.

Заказы, поступившие в колцентр после 14 часов, будут готовы к выдаче через день, с 11:00 до 17:00.⠀

Адреса пунктов выдачи:

  • площадь Полевая, 8 (админздание прозрачного офиса);
  • ул. Клосовского, 16 (ОШ №5);
  • ул. Киевская, 13 (кинотеатр "Украина").

Получение гуманитарной помощи осуществляется по предъявлению документа, удостоверяющего личность.⠀

Установлено ограничение возможности получения гуманитарной помощи для заявителя, контролируемого учетом заявок:

  • Продовольственный набор – не чаще, чем раз в 14 дней;
  • Средства гигиены – не чаще, чем раз в 14 дней;
  • Детские подгузники – не чаще, чем раз в 7 дней;
  • Детское питание – не чаще, чем раз в 14 дней.

Продовольственный набор комплектуется из имеющихся продуктов без обязательного перечня.



В случае необходимости в получении одежды и обуви лицам, их нуждающимся, горсовет предлагает обращаться по адресу ул. Святослава Рихтера, 12/5, «Дворец культуры». График работы: 09:00–18:00

Оказание помощи лекарствам нуждающимся обеспечивается из числа имеющихся через колл-центр 0 (800) 350 436. График работы: 09:00-15:00

Получение всех вышеуказанных видов помощи осуществляется самовывозом без доставки по месту жительства (нахождение).

Лица, которые являются: одинокими, преклонных лет, имеют инвалидность, не передвигаются вне жилого помещения, могут обращаться за получением поддержки в Житомирский городской территориальный центр социального обслуживания (предоставление социальных услуг).
Тэги: гуманитарная помощ, общество, новости Житомира, Житомир
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Комментариев: 1
XACAH18
1 XACAH (XACAH18)   • 21:43:34, Вчера [Материал]

В колцентр дозвониться не реально - все время занято, а доверять свои личные данные непонятной гугл-ссылке неохота. Как я понимаю, в нынешней ситуации народ врядли ходит в горисполком решать бытовые вопросы - и сидят бюрократы в пустых кабинетах, (получая при этом неплохую зарплату). Не помешало бы их загрузить, пусть хоть что-то полезное делают !
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