Гуманитарная помощ для жителей Житомира: рассказываем, как получить

Житомирский городской совет начинает прием заявок по оказанию гуманитарной помощи для всех жителей города. Соответствующее объявление размещено на сайте Житомирского горсовета.
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Для получения гуманитарной помощи необходимо заполнить форму
или позвонить по телефону: 050 022 69 41, 050 023 92 94.⠀
Получить гуманитарную помощь можно по направлениям:⠀
- продуктовые наборы;
- средства гигиены;
- подгузники;
- детское питание
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График работы колцентра по принятию заказов: 8:00-17:00.
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Заказы, поступившие в колцентр до 14 часов, будут готовы к выдаче на следующий день с 11:00 до 17:00.
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Заказы, поступившие в колцентр после 14 часов, будут готовы к выдаче через день, с 11:00 до 17:00.⠀
Адреса пунктов выдачи:
- площадь Полевая, 8 (админздание прозрачного офиса);
- ул. Клосовского, 16 (ОШ №5);
- ул. Киевская, 13 (кинотеатр "Украина").
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Получение гуманитарной помощи осуществляется по предъявлению документа, удостоверяющего личность.⠀
Установлено ограничение возможности получения гуманитарной помощи для заявителя, контролируемого учетом заявок:
- Продовольственный набор – не чаще, чем раз в 14 дней;
- Средства гигиены – не чаще, чем раз в 14 дней;
- Детские подгузники – не чаще, чем раз в 7 дней;
- Детское питание – не чаще, чем раз в 14 дней.
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Продовольственный набор комплектуется из имеющихся продуктов без обязательного перечня.
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В случае необходимости в получении одежды и обуви лицам, их нуждающимся, горсовет предлагает обращаться по адресу ул. Святослава Рихтера, 12/5, «Дворец культуры». График работы: 09:00–18:00
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Оказание помощи лекарствам нуждающимся обеспечивается из числа имеющихся через колл-центр 0 (800) 350 436. График работы: 09:00-15:00
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Получение всех вышеуказанных видов помощи осуществляется самовывозом без доставки по месту жительства (нахождение).
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Лица, которые являются: одинокими, преклонных лет, имеют инвалидность, не передвигаются вне жилого помещения, могут обращаться за получением поддержки в Житомирский городской территориальный центр социального обслуживания (предоставление социальных услуг).