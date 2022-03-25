Владимир Жириновский умер сегодня 25 марта - Пронюшкин

"Всех, кто переживает за здоровье Владимира Вольфовича Жириновского, хочу успокоить. Он жив. Состояние его действительно тяжёлое. Сегодня ему сделали КТ. Мы за него переживаем, врачи борются за него. Он сам большой молодец"



Минздрав также опровергает смерть политика: "Состояние Жириновского оценивается как стабильное, врачи продолжают оказывать всю возможную в этой ситуации медицинскую помощь". Жириновский на ТВ призвал "сжечь напалмом Киев и Львов" из-за фильма Скандальный российский депутат Госдумы Владимир Жириновский в эфире пропагандистского шоу на телевидении РФ призвал "сжечь всех" в Украине. Скандальный российский депутат Госдумы Владимир Жириновский в эфире пропагандистского шоу на телевидении РФ призвал "сжечь всех" в Украине.

Во время передачи кремлевского рупора Ольги Скабеевой "60 минут" показали проморолик к украинской ленте "Наші котики", которая вышла в прокат 30 января. В самом фильме речь идет о войне России против Украины.





Жириновский возмутился из-за видео и начал истерично выкрикивать: "Всех уничтожим! Напалмом сжечь всех! Чтобы ни Киева не было, ни Львова, ничего не было!".