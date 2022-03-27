Instagram без VPN. Как обойти блокировку и войти в Инстаграм

Instagram недоступен в России с 14-го марта. За это время пострадали не только, как говорят в официальных источниках, лидеры мнений.
Соцсеть была платформой для ведения бизнеса, причём самой продвинутой — сотни тысяч людей по всей стране зарабатывали в Instagram деньги. И для некоторых это был не дополнительный заработок! В общем, несправедливость самая что ни на есть вопиющая.
Что делать? Не сидеть сложа руки.
Например, продолжать пользоваться Instagram вопреки всему. А что? Это уже бойкот!
5 простых действий
- 1️⃣ Заходим в «Настройки».
- 2️⃣ Переходим в раздел «Основные» → «Язык и регион».
- 3️⃣ В пункте «Регион» выбираем, например, Норвегию.
- 4️⃣ Заходим в «Дата и время».
- 5️⃣ Выбираем нужный часовой пояс.
└Для этого убираем его автоматическое определение.
Готово! Теперь Instagram работает «легально», то есть без VPN. Причём «летает» он куда шустрее, чем если бы мы использовали дополнительные средства. Но оно и понятно — всё ведь natural. Ваши власти хотят блокнуть VPN? Вообще по***!