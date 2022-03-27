Instagram без VPN. Как обойти блокировку и войти в Инстаграм

Что делать? Не сидеть сложа руки.

5 простых действий

1️⃣ Заходим в «Настройки».

2️⃣ Переходим в раздел «Основные» → «Язык и регион».

3️⃣ В пункте «Регион» выбираем, например, Норвегию.

4️⃣ Заходим в «Дата и время».

5️⃣ Выбираем нужный часовой пояс.

└Для этого убираем его автоматическое определение.

Готово! Теперь Instagram работает «легально», то есть без VPN. Причём «летает» он куда шустрее, чем если бы мы использовали дополнительные средства. Но оно и понятно — всё ведь natural. Ваши власти хотят блокнуть VPN? Вообще по***!