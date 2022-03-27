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Главная » Новости » Технологии » 2022 » Март » 27 » 08:37:45

Instagram без VPN. Как обойти блокировку и войти в Инстаграм

Сегодня, 08:37:45 64 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Instagram без VPN. Как обойти блокировку и войти в Инстаграм

 Instagram недоступен в России с 14-го марта. За это время пострадали не только, как говорят в официальных источниках, лидеры мнений.

Соцсеть была платформой для ведения бизнеса, причём самой продвинутой — сотни тысяч людей по всей стране зарабатывали в Instagram деньги. И для некоторых это был не дополнительный заработок! ​​​​​​В общем, несправедливость самая что ни на есть вопиющая.

Что делать? Не сидеть сложа руки.

Например, продолжать пользоваться Instagram вопреки всему. А что? Это уже бойкот!

5 простых действий

  • 1️⃣ Заходим в «Настройки».
  • 2️⃣ Переходим в раздел «Основные» → «Язык и регион».
  • 3️⃣ В пункте «Регион» выбираем, например, Норвегию.
  • 4️⃣ Заходим в «Дата и время».
  • 5️⃣ Выбираем нужный часовой пояс.
└Для этого убираем его автоматическое определение.
 
Готово! Теперь Instagram работает «легально», то есть без VPN. Причём «летает» он куда шустрее, чем если бы мы использовали дополнительные средства. Но оно и понятно — всё ведь natural. Ваши власти хотят блокнуть VPN? Вообще по***!
Тэги: россия, интернет, инстаграм, ВПН, блокировка
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