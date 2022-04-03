Трасса Киев-Житомир: сейчас здесь тихо и много мертвых людей. ВИДЕО

Житомирская трасса уже под контролем вооруженных сил Украины. Большая вражеская группировка, пытавшаяся вести наступление на Киев с запада, отступила, оставив после себя десятки единиц сожженной техники и десятки тел мирных жителей, которых они расстреляли прямо на трассе в автомобилях. Об этом говорится в ТСН.



Стоянка, Капитановка полны разбитых многоэтажек, супермаркетов. В селе Мила сожженные автомобили прямо на дороге, изуродованные отбойники, поломанные деревья и человеческие тела.

Здесь тихо и много мертвых людей

На Житомирской трассе очень тихо, здесь много мертвых людей, которые пытались скрыться от войны, но им это сделать не удалось. Некоторые люди, очевидно, еще успевали выйти из автомобиля, их тела лежат рядом, другие остались в салонах. На обочине виднеется горка, присматриваемся – тела людей лежат друг на друге.

Разведчики из роты "Бугатти" обследуют территорию, проверяют, случайно ли враг не покинул мин, растяжек. Показывают горы стреляных гильз, очевидно, отсюда решисты и расстреливали гражданские авто на трассе.

Рядом сожжен российский танк

«Здесь они базировались, жили некоторое время, куча снарядов, танк – видели, что они вырыли даже норку под танком, видимо, танкисты там жили некоторое время, прятались», — говорит военный.

Рядом украденные из соседней автозаправки стулья, продукты.

​​​​​​"Продукты с заправки, которую они растащили, также их сухпаи, блиндажи", — говорят бойцы.

По трассе в сторону Житомира – тероборона. Ребята только закончили прочесывать лес, отдыхают. Говорят, враг действительно от трассы отошел.

«Они, вероятно, поняли, что кольцо закрывается и стало им немного страшно. Так как воевать они с нами не могут, не умеют и боятся, а только с мирным населением и поняли, что ВСУ их со всех сторон приближаться, они поняли, что дело пахнет керосином и лучше живым с позором, чем мертвым не у себя дома», – рассказывает боец.

Оккупанты убегали и потеряли документы

Украинские бойцы показывают трофеи, теперь у них есть противотанковое оружие. А еще документы оккупантов — они так убегали, что теряли их прямо в лесу.





Бойцы продолжают выносить из леса десятки ящиков с патронами, которые бросили оккупанты. Врага от трассы отогнали, но проехать по ней из Киева в Житомир еще нельзя, на дороге лежат мины, а главное сначала здесь должны поработать судмедэксперты и следователи. Чтобы зафиксировать каждую смерть и преступление на Житомирской трассе.