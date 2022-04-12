На трассе Житомир-Киев строят временный мост через реку Ирпень

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Мост возле Стоянки на трассе был разрушен еще в первые дни войны, что отрезало транспортное сообщение с Киевом.



Восстановительные работы на трассе длятся уже почти неделю. Там проводят уборку, дорогу расчищают от уничтоженных автомобилей и техники, а также параллельно демонтируют разрушенный мост и сооружают временную переправу.

Временный проезд через этот участок трассы планируют открыть на следующей неделе.