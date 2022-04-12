На трассе Житомир-Киев строят временный мост через реку Ирпень

Вблизи Стоянки возводят временную переправу через реку. Для восстановления полноценного движения по Житомирской трассе идет установка временной переправы через реку Ирпень, что вблизи Стоянки. Об этом рассказал министр инфраструктуры Александр Кубраков.
Мост возле Стоянки на трассе был разрушен еще в первые дни войны, что отрезало транспортное сообщение с Киевом.
Восстановительные работы на трассе длятся уже почти неделю. Там проводят уборку, дорогу расчищают от уничтоженных автомобилей и техники, а также параллельно демонтируют разрушенный мост и сооружают временную переправу.
Временный проезд через этот участок трассы планируют открыть на следующей неделе.