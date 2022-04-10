Памятник Пушкину снесли в Тернополе. Житомир и Киев на очереди. ФОТО

По словам городской власти, такое решение было принято из-за войны и зверств РФ, которые оккупанты совершают на территории Украины. Об этом говорится на сайте Тернопольского городского совета.

Кто следующий? Киев и Житомир?

В то же время общественный деятель Андрей Смолий в Telegram добавил, что следующим шагом станет переименование улиц, которые так или иначе связаны с Россией.

"Пушкин в Тернополе демонтирован. На очереди - переименование улиц. Кто следующий? Житомир, Киев? Ждем. Московского в Украине больше быть не должно", – отметил он.

В Мукачево снесли памятник и памятную доску

Ранее, на Закарпатье начали "избавляться от российско-имперского прошлого". В городе Мукачево демонтировали памятник русскому поэту Александру Пушкину и сняли мемориальную доску с одной из городских школ.

Примечательно, что в Украине насчитывается более 1000 улиц, названных в честь русского поэта. При этом исследователи, анализировавшие творчество Пушкина, отмечают, что он был убежденным имперцем и поддерживал захватнические войны Российской империи.

Памятник Пушкину убрали во исполнение решения исполнительного комитета "О выполнении работ по демонтажу объекта благоустройства". По словам мэра Сергея Надала, преступления оккупантов РФ против украинского народа перечеркнули всю культуру российского народа."Этим преступлениям нет объяснения. Они не оставляют нам выбора. Все российское нужно демонтировать. В том числе памятник российскому писателю", – сообщил городской голова.