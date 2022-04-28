Взрывы в Киеве. РФ ударила ракетами по столице Украины: есть потерпевшие. ВИДЕО

Вечером 28 апреля российские оккупанты нанесли ракетные удары по Киеву. Зафиксировано два попадания в Шевченковском районе города. Информации о пострадавших пока нет. Об этом сегодня сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко.

"Друзья! Вечером враг обстрелял Киев. Два попадания в Шевченковском районе. Все службы на месте. Информация о пострадавших уточняется", – отметил мэр столицы.

Как сообщила пресс-секретарь ГСЧС Светлана Водолага, уже известно о пострадавших в результате российского обстрела.

"Два попадания. Один объект, один жилой сектор возле объекта. Попадание было в первые этажи, а на верхних есть люди", – рассказала она.



ОБНОВЛЕНО 21:55 Уточнение по двойному ракетному удару по Шевченковскому району: "Попадание в нижние этажи жилого дома. Спасатели и медики работают на месте. Обследуют и дома рядом, выводят людей. Сейчас госпитализировали троих пострадавших", - сообщает мэр Виталий Кличко.



Россия обстреляла Киев ракетами



Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал ракетный удар России по Киеву, который произошел вечером четверга, 28 апреля. Он назвал атаку россиян "открыткой из Москвы" во время визита в столицу генсека ООН Антониу Гутерриша.

Сообщения Подоляка появилось на его официальной странице в Twitter. Отметим, что представитель организации находится в Киеве, где проводит переговоры с главой украинского государства Владимиром Зеленским.

"Ракетные удары по центру Киева во время официального визита Антониу Гутерриша. Накануне он сидел за длинным столом в Кремле, а сегодня взрывы над его головой. Открытка из Москвы? Напомните, почему Россия до сих пор занимает место в Совете Безопасности ООН?" – написал Подоляк.





Глава Офиса президента Андрей Ермак, комментируя атаку россиян, заявил, что обстрел Киева ракетами во время визита в город генсека ООН является доказательством того, что вокруг Украины должен объединиться весь цивилизованный мир.

Политик подчеркнул: украинскому государству необходима скорая победа над Россией. Он добавил, что страну-агрессор нужно лишить права вето в Совбезе ООН.

"Нужно действовать быстро. Больше оружия, больше усилий по решению гуманитарных вопросов, больше помощи. Потому что каждый день Украина платит большую цену за защиту демократии и Свободы. И в этой борьбе мы не можем проиграть", – написал глава ОП на своем канале в Telegram.

ФОТО с места попадания ракет по Киеву



