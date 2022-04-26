3,5 тонны кокаина, который везли из Эквадора в Россию, задержали в Эстонии. ФОТО

Страна назначения была Российская Федерация

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В Эстонии сотрудники следственного отдела Налогово-таможенного департамента (НТД) в сотрудничестве с голландской полицией, финской таможней и Европолом обнаружили 3,5 тонны наркотического вещества. Как сообщает пресс-служба департамента, партия кокаина из Эквадора предназначалась для России.21 марта сотрудники НТД производили просвечивание рефрижераторных контейнеров в порту Мууга. В контейнере находились бананы, идущие из Эквадора, порт Посорья. В ходе проверки была выявлена аномалия в одном контейнере по сравнению с другими аналогичными, а в результате дополнительной проверки обнаружили 72 черных мешка, в которых были найдены более трех тысяч упакованных в пленку и заклеенных клейкой лентой пачек с твердым порошком белого цвета.Экспресс-тест белого порошка дал положительную реакцию на кокаин, вещество отправлено в Институт судебной экспертизы Эстонии для проведения анализов, чтобы выяснить, насколько чистым веществом является порошок. Это одно из самых больших количеств кокаина, изъятых в регионах стран Балтии и стран Северной Европы. Его розничная стоимость была бы около 0,5 миллиарда евро.По словам руководителя службой по борьбе с наркопреступлениями следственного отдела Налогово-таможенного департамента Рауля Коппельмаа, такое большое количество не предназначено для эстонского рынка, так как нет сообщества потребителей.«НТД получил от финской таможни и голландской полиции информацию о возможной контрабандной торговле кокаином. Точнее, риск был замечен на судне MILAN EXPRESS, вышедшем из порта Роттердам 5 марта, которое должно было прибыть в порт Мууга после остановок в портах Саутгемптон и Котка. Груз корабля составляли контейнеры, страна назначения большей части которых была Российская Федерация. В рамках указанного производства НТД тесно сотрудничает с международной полицией, в том числе с голландской полицией, финской таможней и Европолом, с целью выявления преступников, причастных к этому делу», — сказал Коппельмаа.Государственный прокурор Райго Аас отмечает, что наркотики, поступающие из Южной Америки, обычно разгружаются в крупных портах Европы.«Большая часть кокаина грузится в крупных портах в транспортные средства и развозится в более маленьких количествах по Европе. Основываясь на прошлом опыте и первоначальных процессуальных действиях, мы можем сделать вывод, что преступники не забрали наркотическое вещество в одном из этих крупных европейских портов. Такое большое количество наркотиков было точно не для внутреннего рынка Эстонии».«Это нахождение наркотического вещества показывает, насколько важную роль в нашей повседневной работе играет международное сотрудничество. Оперативный обмен информацией между правоохранительными органами разных стран обеспечивает устранение опасных наркотиков до того, как они попадут к потребителю, ведь обогащение за счет жизней и здоровья других людей ни в коем случае не может быть одобрено», — добавил Аас.Досудебное расследование уголовного дела проводится службой по борьбе с наркопреступлениями следственного отдела НТД, а производство находится в ведении Государственной прокуратуры.