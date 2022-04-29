Погиб Уилли Джозеф Кэнсел, первый американец, который сражался за Украину

Американский гражданин по имени Уилли Джозеф Кэнсел, воевавший на стороне ВСУ в Украине, в понедельник погиб в бою. Об этом телекомпании Си-эн-эн сообщила его семья.

По словам его матери Ребекки Кабрера, 22-летний Кэнсел, бывший морской пехотинец, работал охранником в исправительном учреждении в Теннесси и подписал контракт с частной военной компанией, которая отправляла добровольцев на войну в Украину.

"Он хотел отправиться туда, потому что верил в дело, за которое воюет Украина, он хотел сдержать эту агрессию, чтобы она не докатилась до нас, и чтобы нашим собственным американским солдатам не пришлось в этом участвовать", - рассказала Кабрера в телефонном интервью Си-эн-эн.

По ее словам, сын отправился в Польшу 12 марта и вскоре оттуда попал в Украину, где воевал бок о бок с людьми из самых разных стран. В понедельник ей сообщили о его гибели и о том, что во время боя не смогли вынести его тело.

"Он хотел помочь жителям Украины, он сердцем верил, что это правильно", - говорит его мать.

У Кэнсела осталась в Америке жена и семимесячный ребенок.

В Госдепартаменте США сообщили, что осведомлены о случившемся и внимательно следят за ситуацией. От дальнейших комментариев ведомство отказалось по соображениям приватности.

Как мы сообщали ранее, в четверг стало известно о гибели гражданина Британии, 36-летнего Скотта Сибли , который, по-видимому, также принимал участие в боевых действиях в Украине.

После вторжения России минобороны Украины сформировало специальное подразделение - Интернациональный легион для иностранных добровольцев, пожелавших принять участие в защите страны от российской агрессии. По информации командования, к 7 марта о своем желании присоединиться к легиону заявили более 20 тысяч добровольцев и ветеранов боевых действий из 52 стран.