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Главная » Новости » Общество » 2022 » Апрель » 29 » 09:26:49

Скотт Сибли - первый британец, убитый на войне в Украине

Сегодня, 09:26:49 346 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Скотт Сибли - первый британец, убитый на войне в Украине

Сегодня стало известно, что 36-летний британец Скотт Сибли стал первым гражданином Великобритании, погибшим в ходе войны России в Украине.
 
Он мог воевать против российских войск в качестве добровольца для поддержки украинских вооруженных сил, но это не подтверждено. Скотт Сибли - ветеран британских вооруженных сил.
 
Форин-офис не предоставил никаких подробностей о том, чем он занимался в Украине.
 
В начале войны правительство Украины призвало добровольцев со всего мира приехать и помочь поддержать ее вооруженные силы, противостоящие российскому вторжению.
 
Известие о смерти Скотта Сибли пришло всего через неделю после того, как стало известно, что еще два британских бойца - Шон Пиннер и Эйден Эслин - были захвачены в плен российскими войсками.
Тэги: война в Украине, Великобритания
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