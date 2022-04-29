Скотт Сибли - первый британец, убитый на войне в Украине

Сегодня стало известно, что 36-летний британец Скотт Сибли стал первым гражданином Великобритании, погибшим в ходе войны России в Украине.

Он мог воевать против российских войск в качестве добровольца для поддержки украинских вооруженных сил, но это не подтверждено. Скотт Сибли - ветеран британских вооруженных сил.

Форин-офис не предоставил никаких подробностей о том, чем он занимался в Украине.

В начале войны правительство Украины призвало добровольцев со всего мира приехать и помочь поддержать ее вооруженные силы, противостоящие российскому вторжению.

Известие о смерти Скотта Сибли пришло всего через неделю после того, как стало известно, что еще два британских бойца - Шон Пиннер и Эйден Эслин - были захвачены в плен российскими войсками.