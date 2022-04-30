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Главная » Новости » Армия » 2022 » Апрель » 30 » 09:17:32

Украинские военные придумали крепить к обычным дронам гранаты для атак на группу российских солдат. ВИДЕО

Сегодня, 09:17:29 504 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Украинские военные придумали крепить к обычным дронам гранаты для атак на группу российских солдат. ВИДЕО

Украинцы оснастили обычные квадрокоптеры механизмами для сброса небольших подствольных гранат и атакуют с воздуха отдельные группы российских солдат.

Видео-результаты своей работы военные уже массово публикуют в Ютубе, поэтому видеоролики не являются какими-то секретными.
 

 

Как они это делают?

Журналист Ян Матвеев в своем твиттере попытался разобраться, как это у них получилось. Для атаки используют доработанную гранату ВОГ-17 от гранатомета АГ-17. К ней на 3D-принтере напечатаны хвостовик и передняя часть.

Кто носитель гранат?

Судя по всему дешевый пользовательский дрон. Пишут про Mavic 3 (слева), но скорее это Phantom 3 (справа) — он более грузоподъемный. А вес гранаты 350 грамм все же.

Самодельный механизм сброса обеспечивает высокую точность — смотрите на видео. А онлайн-съемка позволяет в том числе вести разведку. Получается дешевое и эффективное оружие против отдельных солдат.

Смотрите на видео



Сама граната ВОГ-17 несет 36 грамм взрывчатого вещества и не может нанести серьезный ущерб технике. Зато таких боеприпасов в Украине полно.

А для поражения техники украинские солдаты используют мины из 82-мм миномета, вот такие, вероятно:

Однако, говорят, что из-за этого DJI перестала разрешать поставлять свои дроны в РФ и Украину. Но эта информация пока не подтвердилась.
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