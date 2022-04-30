Украинские военные придумали крепить к обычным дронам гранаты для атак на группу российских солдат. ВИДЕО

Украинцы оснастили обычные квадрокоптеры механизмами для сброса небольших подствольных гранат и атакуют с воздуха отдельные группы российских солдат.Видео-результаты своей работы военные уже массово публикуют в Ютубе, поэтому видеоролики не являются какими-то секретными.

Как они это делают?

Кто носитель гранат?

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