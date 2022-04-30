Украинские военные придумали крепить к обычным дронам гранаты для атак на группу российских солдат. ВИДЕО

Украинцы оснастили обычные квадрокоптеры механизмами для сброса небольших подствольных гранат и атакуют с воздуха отдельные группы российских солдат.
Видео-результаты своей работы военные уже массово публикуют в Ютубе, поэтому видеоролики не являются какими-то секретными.
Как они это делают?
Журналист Ян Матвеев в своем твиттере попытался разобраться, как это у них получилось. Для атаки используют доработанную гранату ВОГ-17 от гранатомета АГ-17. К ней на 3D-принтере напечатаны хвостовик и передняя часть.
Кто носитель гранат?
Судя по всему дешевый пользовательский дрон. Пишут про Mavic 3 (слева), но скорее это Phantom 3 (справа) — он более грузоподъемный. А вес гранаты 350 грамм все же.
Самодельный механизм сброса обеспечивает высокую точность — смотрите на видео. А онлайн-съемка позволяет в том числе вести разведку. Получается дешевое и эффективное оружие против отдельных солдат.
Смотрите на видео
Сама граната ВОГ-17 несет 36 грамм взрывчатого вещества и не может нанести серьезный ущерб технике. Зато таких боеприпасов в Украине полно.
А для поражения техники украинские солдаты используют мины из 82-мм миномета, вот такие, вероятно:
Однако, говорят, что из-за этого DJI перестала разрешать поставлять свои дроны в РФ и Украину. Но эта информация пока не подтвердилась.