Як вигідно та безпечно купити житло під час війни?

Ринок купівлі-продажу житла поступово відновлюється. В OLX проаналізували, як змінилася середня вартість квадратного метра за останні пів року, де зараз найвигідніші ціни на квартири та на що звернути увагу під час купівлі житлової нерухомості.

Ціна квадратного метра зросла на 8-11%

Якщо порівнювати з початком року, вартість квадратного метра на вторинному ринку зросла на 8%, а на первинному – на 11%. Так, якщо в січні середні ціни на вторинці по Україні були на рівні 17 643 грн/м², то в липні ця сума становить уже 19 070 грн/м². Якщо ж ви плануєте вкладати кошти в квартиру у новобудові, то середня вартість квадратного метру зараз обійдеться у 25 464 грн/м², а це на 2 500 грн більше, ніж на початку року до війни.

Які чинники впливають на вартість

Звісно, що на фінальну ціну квартири впливають різноманітні фактори: локація, нявність інфраструктури, поверх, планування, оздоблення та інше. Так, наприклад, у мебльованому помешканні на вторинці середня ціна квадратного метру становить 24 343 грн, у новобудові доведеться викласти майже вдвічі більше — 44 779 грн.

Щодо оздоблення, то квадратний метр у вторинному житловому фонді з євроремонтом коштуватиме в середньому 27 000 грн, у квартирі з косметичним ремонтом – 21 885 грн. Якщо ж розглядати первинний ринок, то вартість квадратного метру в оселі з євроремонтом обійдеться в середньому у 36 373 грн, з косметичним ремонтом – у 26 691 грн, а під чистове оздоблення – в 25 843 грн. Найдорожчим варіантом ремонту як для вторинного, так і для первого ринку буде авторський проєкт – 36 549 грн/м² та 53 127 грн/м² відповідно.

Якщо ж порівнювати ціни в залежності від поверховості, то квадратний метр на першому-другому поверхах у вторинному житловому фонді в середньому коштує 22 278 грн, а от в новобудові цінник уже в 1,3 раза вищий – 30 765 грн. Приблизно така ж різниця в ціні і на помешкання на 3-8 поверхах – 23 521 грн/м² і 30 565 грн/м² відповідно.

Найвигідніші ціни на вторинку на Сумщині, на первинному ринку – на Івано-Франківщині

Щодо цін у регіонах України, найвигідніша середня ціна квадратного метру станом на липень в новобудовах Івано-Франківської області – 17 834 грн. Серед областей із найдоступнішими цінами також Хмельницька (18 837 грн/м²) та Сумська (19 597 грн/м²). А от найвищі ціни на Київщині (30 460 грн/м²), Львівщині (33 589 грн/м²) та Дніпропетровщині (33 643 грн/м²).

На вторинному ринку розподіл наступний:

найвигідніша ціна за квадратний метр на Сумщині (13 002 грн/м²),

Дніпропетровщині (16 358 грн/м²)

Івано-Франківщині (16 411 грн/м²).



Натомість найдорожче житло в таких областях:

Київській (34 740 грн/м²),

Львівській (27 463 грн/м²),

Вінницькій (24 753 грн/м²)

Чернівецькій (24 605 грн/м²).

Середня вартість квадратного метра в регіонах України в липні, грн

Вторинний ринок

Область Січень 2022 р. Липень 2022 р. Дніпропетровська 14 741 16 358 Львівська 22 788 27 463 Київська 35 741 34 740 Одеська 22 362 21 454 Закарпатська 16 568 22 917 Вінницька 21 354 24 753 Чернівецька 20 660 24 605 Тернопільська 16 787 19 852 Волинська 15 679 19 194 Рівненська 19 290 22 922 Черкаська 16 325 18 738 Полтавська 16 293 18 537 Житомирська 16 629 18 874 Чернігівська 17 379 16 929 Сумська 12 993 13 002 Хмельницька 16 561 18 110 Івано-Франківська 13 900 16 411



Первинний ринок

Область Січень 2022 р. Липень 2022 р. Дніпропетровська 29 457 33 643 Львівська 26 456 33 589 Київська 29 828 30 460 Одеська 25 114 28 524 Закарпатська 20 831 27 938 Вінницька 26 226 26 595 Чернівецька 25 405 25 645 Тернопільська 21 873 23 559 Волинська 19 551 23 051 Рівненська 19 120 23 000 Черкаська 23 374 22 984 Полтавська 22 484 22 907 Житомирська 21 687 22 842 Чернігівська 20 540 20 600 Сумська 21 849 19 597 Хмельницька 17 671 18 837 Івано-Франківська 15 335 17 834

*Дані OLX Нерухомість

Як перевірити будинок перед купівлею квартири

Купівля житла – це відповідальний процес як у мирний час, так і в умовах воєнного стану. Тим паче, що зараз до звичних етапів перевірки перед купівлею додалися і нові. Щоб безпечно купити квартиру під час війни, зверніть увагу на рекомендації керівного партнера юридичної компанії KopotLawyers та співзасновника онлайн-сервісу перевірки документів новобудов Monitor.Estate Володимира Копотя.

1. Перевірте наявність документів та ліцензій

Як і до війни наявність документів залишається важливою умовою купівлі-продажу нерухомості. Якщо йдеться про квартиру в новобудові, вам зобов’язані показати проєкт будівництва та дозвільні документи на нього. Серед них – ліцензія й дозвіл на будівельні роботи, а також договір оренди або право власності на земельну ділянку. Якщо вам кажуть, що ці документи ще «в процесі підготовки», слід продовжити пошук житла. До того ж, дані мають відповідати дійсності. Наприклад, якщо на папері передбачено 10 поверхів, а будинок зводять на 25 – це теж «тривожний дзвіночок».

Якщо ж обираєте помешкання на вторинному ринку – ретельно перевірте документи на власність. Насамперед, попросіть юристів перевірити їх справжність та виключити можливість підробки. Крім того, зараз в Україні частково дозволили продавати житло за довіреністю, якщо вона виписана за кордоном та посвідчена консулом. Однак її мають видати не пізніше ніж за 30 днів до підписання угоди. Якщо більше – потрібна нотаріальна заява-підтвердження довірителя, що довіреність досі діє.

2. Перевірте статус земельної ділянки

Неважливо, чи воєнний час чи мирний – свого цільового призначення ділянка не змінить, а можливі ризики нікуди не зникнуть. Тому просіть у забудовника документ про право власності або договір оренди на земельну ділянку, на якій зводиться будинок. Крім того, призначення землі має бути для будівництва житла. Також слід перевірити ділянку на Публічній кадастровій карті.

3. Переконайтеся в безпеці будинку

В умовах війни постала додаткова проблема: пошкодження будинків, підведених комунікацій тощо. Тож перед купівелю житла скористайтеся послугами технічних спеціалістів, як-от інженерів, технагляду та архітекторів, щоб виявити неочевидні несправності. Лише вони при візуальному огляді зможуть оцінити, наскільки будинок зруйновано чи пошкоджено.

4. Пересвідчіться в доцільності ціни квартири

Якщо ціна запропонованої квартири вища на 20% від ринкової, то слід з’ясувати, чому саме. Можливо там є додаткові бонуси: дитячі майданчики, панорамний вигляд тощо. Якщо ж ціна суттєво нижча, тоді варто звернути увагу не лише на документи та продавця, але й вивчити історію об’єкту. Зазвичай, підозріло дешеві квартири мають вади в документах або судові історії.