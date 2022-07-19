Як вигідно та безпечно купити житло під час війни?

Ринок купівлі-продажу житла поступово відновлюється. В OLX проаналізували, як змінилася середня вартість квадратного метра за останні пів року, де зараз найвигідніші ціни на квартири та на що звернути увагу під час купівлі житлової нерухомості.
Якщо порівнювати з початком року, вартість квадратного метра на вторинному ринку зросла на 8%, а на первинному – на 11%. Так, якщо в січні середні ціни на вторинці по Україні були на рівні 17 643 грн/м², то в липні ця сума становить уже 19 070 грн/м². Якщо ж ви плануєте вкладати кошти в квартиру у новобудові, то середня вартість квадратного метру зараз обійдеться у 25 464 грн/м², а це на 2 500 грн більше, ніж на початку року до війни.
Звісно, що на фінальну ціну квартири впливають різноманітні фактори: локація, нявність інфраструктури, поверх, планування, оздоблення та інше. Так, наприклад, у мебльованому помешканні на вторинці середня ціна квадратного метру становить 24 343 грн, у новобудові доведеться викласти майже вдвічі більше — 44 779 грн.
Щодо оздоблення, то квадратний метр у вторинному житловому фонді з євроремонтом коштуватиме в середньому 27 000 грн, у квартирі з косметичним ремонтом – 21 885 грн. Якщо ж розглядати первинний ринок, то вартість квадратного метру в оселі з євроремонтом обійдеться в середньому у 36 373 грн, з косметичним ремонтом – у 26 691 грн, а під чистове оздоблення – в 25 843 грн. Найдорожчим варіантом ремонту як для вторинного, так і для первого ринку буде авторський проєкт – 36 549 грн/м² та 53 127 грн/м² відповідно.
Якщо ж порівнювати ціни в залежності від поверховості, то квадратний метр на першому-другому поверхах у вторинному житловому фонді в середньому коштує 22 278 грн, а от в новобудові цінник уже в 1,3 раза вищий – 30 765 грн. Приблизно така ж різниця в ціні і на помешкання на 3-8 поверхах – 23 521 грн/м² і 30 565 грн/м² відповідно.
Щодо цін у регіонах України, найвигідніша середня ціна квадратного метру станом на липень в новобудовах Івано-Франківської області – 17 834 грн. Серед областей із найдоступнішими цінами також Хмельницька (18 837 грн/м²) та Сумська (19 597 грн/м²). А от найвищі ціни на Київщині (30 460 грн/м²), Львівщині (33 589 грн/м²) та Дніпропетровщині (33 643 грн/м²).
На вторинному ринку розподіл наступний:
Натомість найдорожче житло в таких областях:
Вторинний ринок
|Область
|Січень 2022 р.
|Липень 2022 р.
|Дніпропетровська
|14 741
|16 358
|Львівська
|22 788
|27 463
|Київська
|35 741
|34 740
|Одеська
|22 362
|21 454
|Закарпатська
|16 568
|22 917
|Вінницька
|21 354
|24 753
|Чернівецька
|20 660
|24 605
|Тернопільська
|16 787
|19 852
|Волинська
|15 679
|19 194
|Рівненська
|19 290
|22 922
|Черкаська
|16 325
|18 738
|Полтавська
|16 293
|18 537
|Житомирська
|16 629
|18 874
|Чернігівська
|17 379
|16 929
|Сумська
|12 993
|13 002
|Хмельницька
|16 561
|18 110
|Івано-Франківська
|13 900
|16 411
Первинний ринок
|Область
|Січень 2022 р.
|Липень 2022 р.
|Дніпропетровська
|29 457
|33 643
|Львівська
|26 456
|33 589
|Київська
|29 828
|30 460
|Одеська
|25 114
|28 524
|Закарпатська
|20 831
|27 938
|Вінницька
|26 226
|26 595
|Чернівецька
|25 405
|25 645
|Тернопільська
|21 873
|23 559
|Волинська
|19 551
|23 051
|Рівненська
|19 120
|23 000
|Черкаська
|23 374
|22 984
|Полтавська
|22 484
|22 907
|Житомирська
|21 687
|22 842
|Чернігівська
|20 540
|20 600
|Сумська
|21 849
|19 597
|Хмельницька
|17 671
|18 837
|Івано-Франківська
|15 335
|17 834
*Дані OLX Нерухомість
Купівля житла – це відповідальний процес як у мирний час, так і в умовах воєнного стану. Тим паче, що зараз до звичних етапів перевірки перед купівлею додалися і нові. Щоб безпечно купити квартиру під час війни, зверніть увагу на рекомендації керівного партнера юридичної компанії KopotLawyers та співзасновника онлайн-сервісу перевірки документів новобудов Monitor.Estate Володимира Копотя.
Як і до війни наявність документів залишається важливою умовою купівлі-продажу нерухомості. Якщо йдеться про квартиру в новобудові, вам зобов’язані показати проєкт будівництва та дозвільні документи на нього. Серед них – ліцензія й дозвіл на будівельні роботи, а також договір оренди або право власності на земельну ділянку. Якщо вам кажуть, що ці документи ще «в процесі підготовки», слід продовжити пошук житла. До того ж, дані мають відповідати дійсності. Наприклад, якщо на папері передбачено 10 поверхів, а будинок зводять на 25 – це теж «тривожний дзвіночок».
Якщо ж обираєте помешкання на вторинному ринку – ретельно перевірте документи на власність. Насамперед, попросіть юристів перевірити їх справжність та виключити можливість підробки. Крім того, зараз в Україні частково дозволили продавати житло за довіреністю, якщо вона виписана за кордоном та посвідчена консулом. Однак її мають видати не пізніше ніж за 30 днів до підписання угоди. Якщо більше – потрібна нотаріальна заява-підтвердження довірителя, що довіреність досі діє.
Неважливо, чи воєнний час чи мирний – свого цільового призначення ділянка не змінить, а можливі ризики нікуди не зникнуть. Тому просіть у забудовника документ про право власності або договір оренди на земельну ділянку, на якій зводиться будинок. Крім того, призначення землі має бути для будівництва житла. Також слід перевірити ділянку на Публічній кадастровій карті.
В умовах війни постала додаткова проблема: пошкодження будинків, підведених комунікацій тощо. Тож перед купівелю житла скористайтеся послугами технічних спеціалістів, як-от інженерів, технагляду та архітекторів, щоб виявити неочевидні несправності. Лише вони при візуальному огляді зможуть оцінити, наскільки будинок зруйновано чи пошкоджено.
Якщо ціна запропонованої квартири вища на 20% від ринкової, то слід з’ясувати, чому саме. Можливо там є додаткові бонуси: дитячі майданчики, панорамний вигляд тощо. Якщо ж ціна суттєво нижча, тоді варто звернути увагу не лише на документи та продавця, але й вивчити історію об’єкту. Зазвичай, підозріло дешеві квартири мають вади в документах або судові історії.