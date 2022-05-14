Особенности покупки квартиры на OLX и снижение цен на рынке Украины во время войны

Как изменились цены на квартиры после вторжения рф

После разблокирования реестра недвижимости рынок в Украине оживает: есть определенный спрос, особенно со стороны внутренне перемещенных украинцев, вместе с тем появляется все больше предложений от продавцов. Что касается цен, то они несущественно выросли, а отдельные типы жилья — наоборот — стали доступнее.

Так, в Киеве подешевело жилье в жилом фонде с 2011 года. По аналитике OLX Недвижимость, однокомнатные и двухкомнатные квартиры здесь сейчас стоят меньше на 8,5% и 5,5% соответственно. Также снизились в цене однокомнатки: на вторичном фонде квартиры подешевели на 6% по сравнению с февралем, а в новостройках — на 5,4%.

Динамика цен на квартиры в Киеве, $

Во Львове средняя стоимость квартир несколько увеличилась. Все типы жилой недвижимости в городе начали расти в цене еще до начала вторжения. Так, например, во время пикового периода на рынке (с сентября по ноябрь) однокомнатную квартиру на вторичном фонде можно было приобрести за $35,5 тысяч, а в новостройке — почти за $46 тысяч. В последний довоенный месяц, средняя цена на квадратные метры повысилась еще на 5-6%. Несмотря на временную приостановку работы рынка по всей Украине, стоимость жилья в городе в апреле продолжила расти. А если сравнивать расценки на однокомнатки во Львове сейчас и в феврале, то удорожание составит еще 3-5%, в зависимости от типа дома.

Динамика цен на квартиры во Львове, $

В Днепре упали цены на квартиры в жилом фонде с 2011 года. Более того, они сейчас даже ниже, чем осенью, когда рынок недвижимости обычно переживает "бум" продаж. Так, в феврале стоимость квадратных метров выросла, а сейчас снова снизилась. Если сравнивать цены: однокомнатки подешевели на 6,5%, двухкомнатные квартиры стоят на 10% меньше, а трехкомнатки – на 12,5%. Снизились цены и в днепровских новостройках. По сравнению с февралем однокомнатные квартиры подешевели на 3,5%, двухкомнатные — на 19%, а вот трехкомнатные подорожали на 3,5%.

Динамика цен на квартиры в Днепре, $

Купля-продажа жилья во время войны: что изменилось

В условиях военного положения рынок купли-продажи жилья работает с определенными ограничениями, которые минимизируют мошенничество в сфере недвижимости. Если вы планируете выставить квартиру на продажу, или же — наоборот — хотите приобрести, обратите внимание на следующие уточнения от президента Ассоциации специалистов по недвижимости Украины (АСНУ) Юрия Питы:

Не все нотариусы могут оформлять покупку-продажу жилья. В Минюсте составили перечень специалистов, имеющих доступ к реестру недвижимого имущества и право подтверждать соответствующие соглашения. Таким образом, в стране стремятся привлечь к рынку купли-продажи жилья только добросовестных нотариусов.

Запрещается продавать жилье на основании доверенности. Это означает, что владелец объекта должен присутствовать при заключении соглашения. В свою очередь если вы покупатель и не можете лично подписать необходимые документы, то можете воспользоваться доверенностью.

Купля-продажа объекта возможна только на неоккупированных территориях и оформляется по месту жилья. В настоящее время доступ к реестрам разблокирован только в подконтрольных городах и селах. В то же время, ввели ограничения относительно места регистрации объекта. Это значит, что для покупки квартиры в Ужгороде можно обратиться только к нотариусам в Закарпатской области, в Днепре — в Днепропетровской.

Запрещено продавать недвижимость, которая зарегистрирована менее, чем за месяц до продажи. Это ограничение ввели для того, чтобы предотвратить спекуляцию и перепродажу квадратных метров. То есть, если вы владеете квартирой менее 30 дней, то не имеете права ее продать. Исключение составляет только недвижимость, которую вы получили в наследство.

Запрещено вносить недвижимость в уставной капитал юридического лица. На период действия военного положения только физические лица могут стать владельцами жилья. В то же время, если вы захотите выйти из состава юридического лица и получить в собственность его уставной недвижимый капитал, то пока идет война, эта опция для вас будет недоступна.

Как безопасно купить квартиру

По умолчанию мошенничество и спекуляция — проблемы для рынка недвижимости, а в военный период это еще более критично. Если вы твердо решили купить квадратные метры, то несколько базовых рекомендаций помогут не дать себя обмануть при поиске квартиры.

Если интересует квартира на вторичном рынке: обязательно проверьте документы продавца. Попросите оригиналы договора купли-продажи, дарения, обмена, свидетельство о праве на наследство, решение суда и т.д. Также следует проверить право собственности в Государственном реестре прав на недвижимое имущество. Его можно найти на сайте Минюста, или же на Портале Дія и в Опендатаботе.

Если интересует квартира на первичном рынке: из-за риска банкротства и боевых действий определенные застройщики могут прекратить деятельность, так и не закончив объекты. Для начала проверьте сайт застройщика, тщательно изучите другие объекты строительства и уже сданные дома. Дополнительно проверьте сроки сдачи в эксплуатацию или даже свяжитесь с жильцами других ЖК строительной компании, чтобы узнать больше о возможных подводных камнях.



Обратите внимание на документацию: застройщик должен предоставить лицензию на строительные работы и разрешение на строительство, а также документы на землю. Рекомендуем проверить декларацию о начале строительных работ, градостроительных условиях и ограничениях, технических условиях на подключение коммуникаций. Если вам не могут предоставить хотя бы один из документов, лучше направить усилия на поиск другого жилья.



PR Manager OLX Ukraine, Ольга Дзюба

19 апреля правительство разблокировало процесс купли-продажи жилой недвижимости, поэтому украинцы в отдельных регионах теперь могут стать владельцами новой квартиры, хоть и с определенными уточнениями. Какие условия диктует рынок военного времени и где в Украине сейчас цены на квартиры доступнее, чем до войны — в аналитике OLX Недвижимость.