Из-за электронного рецпета цены на антибиотики в Украине подскочили на 15-20%

В украинских аптеках ассортимент антибиотиков становится все скромнее — сказывается реформа Министерства охраны здоровья, которое вводит с августа обязательный электронный рецепт на покупку антибиотиков в аптеках.

Антибиотики – дефицит. "По состоянию на июль 2022 цены на лекарства в среднем повысились на 15-20%, а иногда на 60%. На временно оккупированных территориях после 24 февраля цены на медпрепараты просто заоблачные. Здесь и обычный грипп может быть смертельным", — написала в сети Facebook народный депутат, глава подкомитета Комитета ВРУ по защите прав человека Ирина Суслова.



Кроме спроса, связанного с новыми условиями продажи антибиотиков, на цену лекарств в Украине влияет курс. Если в мае-июне компании закупали иностранные препараты, покупая на межбанке доллары по курсу 29,25, то с 21 июля, после того, как НБУ изменил официальный курс, закупки импортеров уже идут по новому курсу 36,6 USDUAH.

В Минздраве, тем временем, объяснили, что электронный рецепт на антибиотики пациент может получить непосредственно на приеме у врача.

Техническая возможность выписки рецептов будет доступна как врачам государственных учреждений, так и частным. Также рецепт на антибиотики сможет выписать врач любого уровня медицинской помощи и специализации – терапевт, хирург, стоматолог и т.д.

Главное условие – учреждение и врачи должны быть зарегистрированы в электронной системе здравоохранения.

"Если учреждение, в которое вы обратились, пока не работает с ЕСОЗ, врач выпишет бумажный рецепт. На переходный период пациент сможет приобрести необходимое лекарство по рецепту в любой аптеке. Для этого достаточно предъявить фармацевту информационную справку, которую врач выдаст в качестве подтверждения выписки е-рецепта, или бумажный рецепт. Обратите внимание, что купить антибиотик по рецепту можно в течение 30 дней с момента его выписки", — отмечают в Министерстве охраны здоровья.

1 августа 2022 купить антибиотики можно только с электронным рецептом

С 1 августа в Украине для приобретения антибиотиков будет необходимо наличие электронного рецепта. Данная мера призвана ограничить приобретение гражданами таких препаратов без назначения врача, так как это чревато тяжелыми последствиями для здоровья. Об этом в своем телеграм-канале сообщил народный депутат, глава Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

По словам парламентария, внедрение в Украине электронного рецепта на антибиотики позволит отследить данные о назначении, объемах использования таких препаратов, а также поспособствует уменьшению случаев самолечения среди населения.

Радуцкий напомнил, что ввести электронный рецепт на антибиотики Министерство здравоохранения Украины планировало еще с 1 апреля, однако из-за полномасштабной войны реализацию этого решения перенесли на 1 августа. Глава профильного комитета отметил, что начиная с августа и до конца текущего года продлится переходный период введения электронного рецепта на антибиотики.

Как получить Е-рецепт на антибиотик?

Чтобы получить такие препараты в переходный период необходимо обратиться к семейному врачу или любому медицинскому учреждению, чтобы получить Е-рецепт на антибиотик, после чего забрать препарат в аптеке. Для этого данные пациента должны быть внесены в электронную систему здравоохранения (ЕСОЗ) — сделать это можно у врача.

"Исключения составляют медицинские учреждения, которые находятся на линии фронта, в зоне боевых действий и на временно оккупированных территориях. В таких больницах врач выпишет на антибиотики бумажный рецепт", — говорится в посте.

При этом Радуцкий указал, что электронный рецепт на антибиотики является лишь первым этапом внедрения Е-рецепта на все рецептурные препараты в стране. Так, профильный комитет совместно с Минздравом направили на рассмотрение в Верховную Раду законопроекты, ужесточающие контроль за продажей лекарств (№7444), а также вносящие изменения в законодательство об ответственности за нарушение порядка продажи лекарств (№7445). Изменения в законе, в случае их одобрения парламентом, начнут действовать спустя три месяца после завершения военного положения.

Заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития Марии Карчевич уточнила, что во время переходного периода пациенты смогут купить необходимое лекарство по рецепту в любой аптеке — для этого будет достаточно предъявить фармацевту информационную справку, которую врач выдаст в качестве подтверждения назначения.

"Также по рецепту пациент будет самостоятельно принимать решение о выборе торгового названия препарата, содержащего назначенное действующее вещество, ориентируясь на собственный бюджет", – прокомментировала чиновница.