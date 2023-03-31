С 1 апреля лекарства только по электронному рецепту. Какие препараты можно купить?

|Главная » Новости » Экономика » 2023 » Март » 31 » 16:53:33
Выписать электронный рецепт может врач любой специальности государственной, коммунальной или частной клиники или врач-ФЛП. Для этого заведения не нужно иметь договор с НСЗУ.
Также электронный рецепт можно получить независимо от наличия декларации с семейным врачом, однако пациент должен быть обязательно зарегистрирован в ЭСОЗ.
Преимуществом е-рецепта является то, что для его получения не нужно каждый раз обращаться к врачу. Это можно будет сделать дистанционно. Такая процедура удобна для людей, которые принимают препараты постоянно.
Для этого в системе обязательно должен быть диагноз и первое назначение вашего врача. После этого назначения лекарства всегда будут доступны в смартфоне.
В Украине рецепт врача требуется для покупки примерно 60% зарегистрированных медикаментов. В то же время другие лекарства и дальше можно будет купить без рецепта. Министерство отмечает, что не расширяет список рецептурных лекарств и не делает все препараты рецептурными. То есть все те лекарства, которые и раньше подлежали отпуску по рецепту врача, с апреля можно будет получить, воспользовавшись электронным рецептом.
Минздрав объясняет, что некоторые лекарства нужно продавать только по рецепту, поскольку их применение предполагает повышенный риск. Неправильное употребление этих препаратов, например, может вызвать серьезные побочные эффекты или зависимость. Также к таким лекарствам относятся препараты, прием которых предусматривает регулярный мониторинг показателей состояния здоровья пациента и коррекцию плана лечения.
В частности, к рецептурным лекарствам относятся антибиотики, противосудорожные средства, гормональные препараты (среди которых и противозачаточные), препараты для лечения артериального давления, сердечных заболеваний, некоторые антигельминтные препараты, кроворазжижающие препараты, антидепрессанты, стероидные лекарственные средства и другие.
Чтобы узнать, является ли препарат рецептурным, нужно проверить его инструкцию.