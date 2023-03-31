С 1 апреля лекарства только по электронному рецепту. Какие препараты можно купить?

Выписать электронный рецепт может врач любой специальности государственной, коммунальной или частной клиники или врач-ФЛП. Для этого заведения не нужно иметь договор с НСЗУ.

Также электронный рецепт можно получить независимо от наличия декларации с семейным врачом, однако пациент должен быть обязательно зарегистрирован в ЭСОЗ.

Преимуществом е-рецепта является то, что для его получения не нужно каждый раз обращаться к врачу. Это можно будет сделать дистанционно. Такая процедура удобна для людей, которые принимают препараты постоянно.

Для этого в системе обязательно должен быть диагноз и первое назначение вашего врача. После этого назначения лекарства всегда будут доступны в смартфоне.

Сколько рецептурных лекарств?

В Украине рецепт врача требуется для покупки примерно 60% зарегистрированных медикаментов. В то же время другие лекарства и дальше можно будет купить без рецепта. Министерство отмечает, что не расширяет список рецептурных лекарств и не делает все препараты рецептурными. То есть все те лекарства, которые и раньше подлежали отпуску по рецепту врача, с апреля можно будет получить, воспользовавшись электронным рецептом.

Минздрав объясняет, что некоторые лекарства нужно продавать только по рецепту, поскольку их применение предполагает повышенный риск. Неправильное употребление этих препаратов, например, может вызвать серьезные побочные эффекты или зависимость. Также к таким лекарствам относятся препараты, прием которых предусматривает регулярный мониторинг показателей состояния здоровья пациента и коррекцию плана лечения.

В частности, к рецептурным лекарствам относятся антибиотики, противосудорожные средства, гормональные препараты (среди которых и противозачаточные), препараты для лечения артериального давления, сердечных заболеваний, некоторые антигельминтные препараты, кроворазжижающие препараты, антидепрессанты, стероидные лекарственные средства и другие.

Чтобы узнать, является ли препарат рецептурным, нужно проверить его инструкцию.

Найти инструкцию можно на сервисах онлайн-аптек или на сайте Государственного реестра лекарственных средств Украины.

В поисковой строке нужно ввести название препарата или его международное непатентованное название (т.е. действующее вещество).

После этого необходимо открыть регистрационное удостоверение (крайняя левая колонка в таблице)

Найти строку «Условия отпуска».

Какие лекарства только по рецепту?

антибиотики;

противосудорожные средства;

гормональные препараты (в том числе и противозачаточные);

препараты для лечения артериального давления, сердечных заболеваний;

некоторые антигельминтные препараты;

некоторые антигистаминные средства;

кроворазжижающие препараты;

антидепрессанты, нейролептики и релаксанты;

стероидные лекарственные средства;

некоторые лекарства против боли, кашля, успокаивающие.

Если в инструкции указано «По рецепту», для покупки такого препарата в аптеке требуется рецепт от врача.Рецептурное лекарство – лекарственные средства, которые подлежат отпуску исключительно по назначению врача и назначаются на специальных рецептурных бланках. Этот список может включать в себя: