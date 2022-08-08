Экс-министр обороны Украины Михаил Ежель скрывается в Беларуси, его подозревают в госизмене

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Бывший министр обороны Украины Михаил Ежель стал подозреваемым по делу о госизмене.

Дело связано с Харьковскими соглашениями 2010 года, по которым пребывание Черноморского флота ВС РФ в Крыму продлевалось до 2042 года с возможностью дальнейшего продления.

Ежеля подозревают в причинении вреда национальным интересам Украины.

Фигурантами по этому делу проходят еще двое министров, связанных с Харьковскими соглашениями, подписанными экс-президентом Виктором Януковичем.



Ежель живет в Беларуси и имеет статус беженца. Он проходит фигурантом по множеству других уголовных дел и объявлен в Украине в розыск.