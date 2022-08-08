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Главная » Новости » Война в Украине » 2022 » Август » 8 » 16:45:28

Экс-министр обороны Украины Михаил Ежель скрывается в Беларуси, его подозревают в госизмене

Сегодня, 16:45:28 382 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Экс-министр обороны Украины Михаил Ежель скрывается в Беларуси, его подозревают в госизмене

Бывший министр обороны Украины Михаил Ежель стал подозреваемым по делу о госизмене.
 
Дело связано с Харьковскими соглашениями 2010 года, по которым пребывание Черноморского флота ВС РФ в Крыму продлевалось до 2042 года с возможностью дальнейшего продления.
 
Ежеля подозревают в причинении вреда национальным интересам Украины.
 
Фигурантами по этому делу проходят еще двое министров, связанных с Харьковскими соглашениями, подписанными экс-президентом Виктором Януковичем.
 
Ежель живет в Беларуси и имеет статус беженца. Он проходит фигурантом по множеству других уголовных дел и объявлен в Украине в розыск.
Тэги: Ежель, госизмена, Беларусь, министр обороны, украина
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