Сколько могут заработать украинцы в Ирландии без знания языка

Украинцы, которые выбрали Ирландию как место временного пристанища на время войны, могут получить как социальные выплаты, так и право зарабатывать на жизнь самостоятельно. После регистрации беженцы имеют право работать без необходимости оформления дополнительного разрешения на работу и получают доступ к рынку труда на уровне с гражданами ЕС. РБК-Украина проверило, какие вакансии предлагают украинцам в Ирландии и сколько можно заработать без знания языка в этой стране.

Регистрация для работы и социальные выплаты

Чтобы получить доступ к рынку труда, как и к медицине, социальному обеспечению и образованию, украинцам надо получить номер PPSN, который выдает Служба государственного обеспечения. Он необходим как взрослым, так и детям.

Этот номер можно получить в центре оказания помощи украинцам непосредственно в аэропорту Дублина. Для тех, кто уже находится в Ирландии определенное время, следует обратиться к местному центру Intreo, где сотрудники помогут получить PPSN.

После получения PPSN можно:

получать социальные выплаты – максимально 208 евро в неделю (140 евро на каждого ребенка);

иметь право сразу работать без необходимости оформления дополнительного разрешения на работу.



Если беженец получает социальные выплаты и нашел работу, об этом необходимо сообщить в местный центр Intreo. Трудоустройство не означает потерю выплат – в стране есть программы финансовой поддержки тех, кто работает.

Фото: Атмосфера в Дублине (unsplash.com/matheus-camara-da-silva)

Возможности трудоустройства можно изучить на сайте www.jobsireland.ie. Также предлагается помощь местной службы занятости.

Еще можно ознакомиться с вакансиями на сайтах для украинцев:

38 тысяч евро учителям за преподавание украинским детям

В Ирландии с весны ведут "перепись" учителей среди украинских беженцев, чтобы дать им работу по специальности и привлечь к обучению украинских детей в ирландских школах.

Подать заявку на вступление в реестр учителей Ирландии для преподавания в школе могут украинцы , имеющие диплом о квалифицированного учителя.

Фото: В Ирландии можно работать и получать выплаты (unsplash.com/kristel-hayes)

К середине июля было получено более 90 заявок, а к преподаванию в ирландских школах уже допустили 28 украинских учителей, переехавших в эту страну из-за войны.

Преподаватели, которые не выполнили все регистрационные требования, могут быть зарегистрированы при определенных условиях, поясняют на сайте ukraina.ng24.ie. После регистрации украинские учителя, независимо от своего условного статуса, имеют право получать государственную заработную плату для трудоустройства и преподавания в специализированных школах.

Следует учесть, что начальная зарплата учителей в Ирландии составляет около 38 000 евро в год.

Квалифицированные украинские учителя, желающие зарегистрироваться и преподавать в Ирландии, могут найти больше информации на сайт teachingcouncil.ie или отправить запрос на [email protected].

Какую работу предлагают в Ирландии без знания языка

В Ирландии - самая высокая минимальная заработная плата в Евросоюзе, кроме Люксембурга - 1700 евро в месяц. Хотя в среднем жители Ирландии зарабатывают по 3000 евро.

Без знания английского языка можно рассчитывать на минимальную заработную плату. Оплата также зависит от возраста работника. Минимальная почасовая ставка в Ирландии составляет 10,5 евро для тех, кому исполнилось 20 лет.

Фото: Разнорабочим предлагают минимальную оплату труда (скриншот РБК-Украина/layboard.com)

Следует учитывать, что обычно указывают оплату без вычета налогов, так что на руки работник будет получать меньше. После трудоустройства работнику должны выдать заявление с условиями найма: размером оплаты и количеством рабочих часов.

Для того, чтобы работать на фермах или в теплицах, убирать гостиничные номера или помогать на кухнях в ресторанах, знание языка не требуется. Поэтому такую работу украинцам найти легче.

Фото: Большой выбор вакансий - на сайтах, где объявления публикуют посредники (скриншот РБК-Украина/layboard.com)

Удобнее всего такие вакансии искать в профильных группах в соцсетях.

"Нужны клинеры на полный рабочий день (40-50 часов в неделю). Локация Celbridge и Lucan/Adamstown. 15 евро в час как self employed (самозанятый). Обязательно иметь: PPS, irish bank account, safe pass, manual handling. Оплата только официальная. Знание английского не требуется, работают русскоязычные работники", - указывается в вакансии в группе "Работа в Ирландии" в Facebook.



Без знания языка можно найти немалый выбор предложения на сайтах, где публикуют платные вакансии от посредников. Например, работу на складе брендовой одежды с зарплатой от 3000 евро или фермерские работы.

"Работа в фермерском хозяйстве: яблок, клубники, малины, ежевики, цветов, хмеля, томатов, грибов, брокколи, капусты. Работа на фабрике: на линии упаковки фруктов и овощей, полевые работы (для мужчин). 40-60 рабочих часов в неделю", - пишут в одном из таких объявлений на сайте layboard.com.

Отмечается, что ставка – 14,7 евро в час. Ориентировочная зарплата в месяц – 2850-3800 евро.

Какую зарплату предлагают со знанием английского

Неплохо смогут зарабатывать в Ирландии те, кто владеет английским – им предлагают вакансии переводчиков в компании, которые нанимают украинских работников. Переводчику обещают платить 30-40 евро в час.

"У нас работает команда суперзвездных украинских работников, которым нужна ваша поддержка. Вы непосредственно поможете членам нашей украинской команды наладить связи со своими товарищами по команде и улучшить качество их трудовой жизни", - описывается работа переводчика на складе типографии, где печатают школьные учебники.



Фото: Вакансии сиделки со знанием языка (скриншот РБК-Украина/ua.jooble.org)

Также с хорошим владением английским языком можно найти работу на полную занятость.

"Мы ищем женщин-сиделок, которые бы оказывали высококачественную помощь нашим клиентам в их собственных домах в Ирландии. Опекуны будут жить с пожилым человеком в их доме, работать 6 дней в неделю, 7 часов в день", - описывается одна из вакансий сиделки с обещанной зарплатой 2450-2650 евро на месяц. Отмечается, что авиабилеты и транспорт обеспечивает компания, работникам предоставляют бесплатное проживание и питание.

Также с хорошим английским примут на работу администратора салона красоты в Дублине, где все работницы русскоязычные. Зарплату обещают от 2000 евро при 6-дневной неделе по 10 часов в день.

Фото: Для работы с местными людьми необходимо владение английским (скриншот РБК-Украина/layboard.com)

С минимальным английским ищут горничных в 5* отель с оплатой от 12 евро в час. Обещают научить, обеспечить питание и униформу. Такие объявления попадаются в группах Facebook.

Или же можно устроиться в бар в Тале, Дублин. Такая вакансия есть в Telegram-канале "Вакансии Ирландия". Требуется работник бара с базовым английским. Зарплату обещают в 13,5 евро в час.



РБК-Украина. ОЛЬГА МАДЖУМДАР